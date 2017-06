Mönchweiler 50-Jähriges: Angelverein feiert an zwei Tagen am Wolfsteich

50-Jähriges: Angelverein feiert an zwei Tagen am Wolfsteich

Am Wochenende ist Fischerfest am Wolfsteich zwischen Mönchweiler und Obereschach. Der Angelverein feiert 50-Jähriges

Mit der Bevölkerung feiert der Angelverein Mönchweiler am Wochenende, am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, bei einem zweitägigen Fischerfest am Wolfsteich zwischen Mönchweiler und Obereschach sein 50-jähriges Bestehen.

Seit dem Jahr 2005 gehört das Fischerfest in seiner jetzigen Form wieder zu den absoluten Höhepunkten im Vereinsjahr des Angelvereins Mönchweiler. Damals hatte der Verein das beliebte Fest am Wolfsteich wieder aufleben lassen, nachdem man zwischenzeitlich an den Dorffesten aktiv beteiligt war. Zuvor feierten die Angler schon regelmäßig seit 1973 auf dem Festplatz am Wolfteich große Feste mit der Bevölkerung. Anlässlich des Jubiläums wird anstelle des sonst inzwischen eintägigen Festes jetzt an zwei Tagen gefeiert.

Festauftakt ist am Samstag um 18 Uhr. Im großen Festzelt wird dann das Fred-Berthold-Trio und Freunde zum Tanz aufspielen. Die Anglerbar wird außerdem ihre Türen öffnen. Aus der Küche serviert werden bereits am Samstagabend verschiedene Fischspezialitäten, wie zum Beispiel geräucherte Forellen und Zanderknusperle. Im Festzelt bietet der Verein in diesem Jahr rund doppelt so viele Sitzplätze als in anderen Jahren an. Unterstützung erhält der Angelverein Mönchweiler bei der Bewirtung am Samstagabend durch die Narrenzunft und den Turnverein. Beiden Vereinen hatten sie selber bereits bei Veranstaltungen unter die Arme gegriffen.

Weiter geht es am Sonntag ab 7 Uhr bis etwa 14 Uhr mit einem Freundschaftsfischen mit befreundeten Vereinen. Rund 40 Angler werden hierzu erwartet. Das Festzelt öffnet um 10.30 Uhr. Auch an diesem Tag wartet der Angelverein wieder mit diversen Fischspezialitäten aus der Küche auf. Besonders gefragt werden, entsprechend der Erfahrung aus den Vorjahren, die frisch gebackenen Forellen sein, die nur am Sonntag serviert werden. Besonders viel Lob gibt es für die Angler außerdem regelmäßig für ihren hausgemachten Kartoffelsalat. "Da kommt kein Fertigprodukt auf die Teller", betonen die Mitglieder. 150 Kilogramm Kartoffeln gilt es deshalb zum leckeren Salat zuzubereiten. Am Nachmittag wartet auf die Besucher eine große Kuchentheke, die zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen einlädt. Dann wird auch der Musikverein Mönchweiler zur Unterhaltung der Festbesucher aufspielen.