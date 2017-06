Mönchweiler 33 Tage auf dem Jakobsweg: Mönchweilerin Andrea Kremann erfüllt sich einen Traum

Die Mutter zweier Kinder verzichtet bei ihrer Auszeit auf Luxus und schließt auf ihrem Weg über 811 Kilometer viele Bekannt- und Freundschaften.

Einen Traum hat sich Andrea Kremann aus Mönchweiler erfüllt. Die verheiratete Mutter zweier Kinder war 33 Tage lang alleine auf dem Jakobsweg unterwegs.

Wie so viele Leser hatte Andrea Kremann irgendwann zum Buch "Ich bin dann mal weg" von Hape Kerkeling gegriffen. Spätestens nach diesem Reisebericht war sie der Faszination des Jakobsweges erlegen, erinnert sie sich und erzählt weiter: "Ich habe dann immer mal wieder davon gesprochen, diesen Weg ebenfalls einmal laufen zu wollen. Die Kombination aus einer Auszeit mit der Reduktion auf das Wesentliche, dem Verzicht auf jeglichen Luxus und der körperlichen Betätigung reizte mich. Mein Mann hat dann irgendwann gesagt: Wenn du immer davon sprichst, solltest du das dann auch mal machen." Doch vom Vorsatz bis zur Umsetzung war einiges Organisationsgeschick gefragt, denn schließlich kann man als Mutter zwei Jungs im Alter von acht und zwölf Jahren in der Realität nicht einfach sagen: Ich bin dann mal weg.

Unterstützung bekam Andrea Kremann insbesondere von ihren Schwiegereltern, die ebenfalls in Mönchweiler leben. Sie erklärten sich bereit einen wesentlichen Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen. Einen Teil der Pilgerzeit legte die Familie auf die Osterferien. Der Ehemann nutzte die Gelegenheit und genoss mit den beiden Jungs Urlaubstage auf den Kanaren. Eine Einführung in die Geheimnisse des Haushalts gab es für ihn in den Wochen vor der Abreise. Der Arbeitgeber, bei dem Andrea Kremann teilzeitbeschäftigt ist, stimmte dem größtenteils unbezahlten Urlaub zu.

Andrea Kremann selber bereitete sich zum Beispiel mit Rucksackläufen zuhause auf ihre Tour vor. Los ging es dann Ende März nach der Anreise mit Zug, Flugzeug und Bus ins französische St. Jean Pied de Port nahe der spanischen Grenze. Gleich die erste Etappe führte über die Pyrenäen. 900 Meter Höhenunterschied galt es zu bewältigen. Schon hier musste sich die Pilgerin eingestehen, dass die Realität härter war, als sie es vorgestellt hatte. Der Rucksack wog zum Beispiel zwölf anstelle der acht Kilogramm mit denen sie trainiert hatte. Hinzu kam der wichtige Wasservorrat. Schon bald wurden erste Päckchen mit weniger wichtigen Dingen voraus nach Santiago de Compostela geschickt.

Im Laufe der weiteren Etappen wuchs dann die Erfahrung hinsichtlich Etappenlänge und beispielsweise dem nötigen Wasservorrat. "Auch lernte ich mich und meinen Körper zunehmend besser kennen", erzählt Andrea Kremann. Immer mehr konnte sie sich jetzt auf die Schönheiten der Natur am Wegesrand konzentrieren. Durchschnittlich 25 Kilometer lief sie am Tag. Die Kürzeste Tagesetappe betrug 19,5 Kilometer, die längste 34,5 Kilometer. Am Ende zeigte ihr Kilometerzähler insgesamt 811 Kilometer an. Nur an zwei Tagen pausierte sie. Etwa bei der Hälfte der Tor meldete sich ein Knie und verlangte nach Schonung. Kleinere Wehwechen wie Muskelschmerzen und vor allem aber auch die Schwellungen und Entzündungen an den Bändern und Sehnen der Beine wurden mit Medikamenten aus einer der zahlreichen Apotheken am Weg behandelt. Von Blasen verblieb Andrea Kremann zum Glück komplett verschont. Den zweiten Pausentag und damit Zeit zum Verschnaufen und zu sich kommen gönnte sie sich erst ganz am Ende der Tour in Santiago.

Verschiedenste Erfahrungen machte Andrea Kremann mit den Herbergen entlang der Strecke. Meist seien sie extrem einfach. "Es gibt staatliche Herbergen, da schlafen 40 Frauen und Männer in einem Raum", berichtet sie. Auch die privaten Herbergen böten oft keinen Luxus. "Wenn es zum Beispiel keine Steckdose zum Aufladen des Smartphones gab, fehlte mir am nächsten Tag ein Multifunktionsgerät. Das Smartphone war Fotoapparat, Musikplayer und Kommunikationsmittel mit Zuhause." Außerdem galt es, sich zum Beispiel an das Schlafen in Hochbetten oder an das Fehlen jeglicher Privatsphäre zu gewöhnen. Duschen seien oft nicht abschließbar gewesen. "Durch diese Erlebnisse wertschätze ich heute zuhause wieder vieles ganz anders", sagt Andrea Kremann.

Ebenso wie die Erfahrungen wuchs auch die Zahl der Bekanntschaften und sogar Freundschaften im Laufe der Pilgerreise. "Man lernt wahnsinnig tolle Menschen auf solch einer Tour kennen." Schon recht bald habe sich eine Gruppe von sieben Deutschen zusammengefunden, die Teile des Weges gemeinsam liefen oder sich zumindest abends auf dasselbe Etappenziel verständigte. Noch immer habe man Kontakt und schon bald werde man sich in Deutschland nochmals treffen.

Als sich das Ende der Tour ankündigte und die verbleibenden Kilometer immer weniger wurden, realisierte Andrea Kremann, "irgendwann wollte ich nur noch weiter laufen und gar nicht mehr unbedingt ankommen." Doch das Ende der Tour näherte sich unaufhaltsam. Den ergreifenden Abschluss bildete mittags um 12 Uhr eine Pilgermesse in der Kathedrale von Santiago de Compostela. In ihrem Rahmen wurden die Pilger gesegnet und eine namentliche Liste der angekommenen Pilger verlesen. Als besonderen Höhepunkt der Messe empfand Andrea Kremann das Schwenken des über 50 Kilogramm schweren Weihrauchkessels, dem Botafumeiro, in einem weiten Bogen von der Decke der Kathedrale herab. Früher habe man mit dem Geruch des Weihrauchs unter anderem den Körpergeruch der Pilger nach der beschwerlichen Tour überdecken wollen, weiß sie.

Bereits am Tag nach der Ankunft zu Hause galt es, obwohl der Kopf noch mit Erinnerungen und Gedanken beschäftigt war, wieder in den Alltag abzutauchen. Bereits einen Tag nach der Rückkehr arbeitet Andrea Kremann wieder. Doch eines möchte sie nicht ausschließen: Vielleicht wiederholt sie Teile der Tour irgendwann einmal wieder oder eine andere Tour lässt sich verwirklichen.

Der Weg

Andrea Kremann lief die rund 800 Kilometer lange Camino Francés genannte Variante des Jakobsweges. Dieser Weg ist die Hauptroute aller Jakobswege. Startpunkt des Camino Francés ist St. Jean Pied de Port nahe der französisch-spanischen Grenze. Von dort geht es zunächst über die Pyrenäen nach Pamplona. Dann führt der Weg in Richtung Burgos und durchquert anschließend die wenig bewachsene und besiedelte Gegend der Meseta. Weiter geht es durch Leon und nach Astorga, ehe der Camino Francés über zwei Pässe in die Region Galicien kommt. Kurz vor dem Ziel in Santiago de Compostela laufen die verschiedenen Jakobsweg-Routen zusammen und erreichen gemeinsam das langersehnte Ziel: die berühmte Kathedrale von Santiago.