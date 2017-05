Löffingen Zwei Verletzte bei Regenunfällen auf Bundesstraße 31 bei Löffingen

Gleich zwei Unfälle bei starkem Regen ereigneten sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 31 bei Löffingen. Zwei Autos schleuderten von der Straße, die Fahrer wurden verletzt.

Ein Fiat fuhr gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Freiburg. Kurz vor der Tankstelle kam der Wagen bei starkem Regen nach rechts ins Bankett. Dabei wurde der Wagen übersteuert, überfuhr die Bundesstraße und krachte gegenüber in ein Gebüsch. Der Kleinwagen wurde dabei auf die Fahrerseite geworfen und stark beschädigt. Nahezu zeitgleich fuhr ein Minicooper ebenfalls in Richtung Freiburg. Etwa 300 Meter vor der Unfallstelle des Fiat kam der Mini auf Aquaplaning ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Dabei wurde er abgewiesen und überfuhr ebenfalls die Bundesstraße, wo er anschließend in die gegenüber liegende Leitplanke rammte.

Beide Fahrer wurden bei den Unfällen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr Löffingen sicherte beide Unfallstellen ab und stellte den Brandschutz. Beim zweiten Unfall entstand ein größeres Trümmerfeld, was eine Sperrung der B31 unumgänglich machte.