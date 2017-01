Löffingen Zusammen 210 Jahre für Stadtmusik Löffingen aktiv

Lothar und Waldemar Zepf, sowie Ferdinand Hasenfratz erhalten seltene Ehrung. Jeder musiziert seit 70 Jahren in Löffingen.

Waldemar Zepf, Ferdinand Hasenfratz und Lothar Zepf stehen jeweils 70 Jahre auf der Musikbühne der Stadtmusik Löffingen. „Eine Ehrung für 70-jährige aktive Tätigkeit ist etwas ganz Besonderes“, würdigte Micha Bächle, Präsident des Blasmusikverbands Hochschwarzwald, die drei Löffinger Urgesteine beim Neujahrskonzert. „Eine solche Ehrung ist selbst im Bund Deutscher Blasmusikverbände sehr selten. Eine Ehrung für 70-jährige aktive Mitgliedschaft gab es in den letzten vier Jahren nur zehn Mal unter den 75 000 Musikern im Dachverband", so Bächle. Gleich drei solcher aktiver Urgesteine wie bei der Stadtmusik gab es in den 17 Blasmusikverbänden von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch nie“, so Bächle bei der Überreichung der einmaligen Ehrung.

Stolz würdigte und durchstreifte der Vorsitzende der Stadtmusik, Paul Wolber, das aktive langjährige Leben der Ausgezeichneten. "Es sind Musiker mit Vorbildcharakter, deren Engagement bis heute nicht nur der Musik gilt, sondern die sich auch engagiert in der Vorstandschaft eingebracht haben", sagte Wolber. Zum Dank für ihr großes und vorbildhaftes Engagement bekamen die Musiker eine für sie eigens angefertigte Bank.