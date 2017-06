Löffingen Zuckerfest stärkt Integration in Unadingen

Zuckerfest stärkt Integration in Unadingen

Junge unbegleitete Flüchtlinge rufen zum Haus der offenen Tür. Berührungsängste werden weiter abgebaut.

Gemeinsam feierten die unbegleiteten Flüchtlinge in Unadingen mit zahlreichen Gästen aus nah und fern das Zuckerfest. Sie luden zum Haus der offenen Tür, servierten Gerichte aus ihrer Heimat, sangen und tanzten und reichten somit die Hand den vielen Besuchern. „Ich bin sehr glücklich, dass so viele Besucher aus Unadingen und der gesamten Region gekommen sind, um mit uns zu feiern“, freute sich die Sozialarbeiterin und Leiterin des Hauses, Gabriele Gottschall.

Exotische Genüsse: Schon im Vorfeld herrschte reger Betrieb – vor allem in der Küche – im Haus in Unadingen. Die minderjährlichen Flüchtlinge wollten den Besuchern ein Stück ihrer Heimat schenken. So wurde gekocht und gebacken, um ein großes Büfett mit kulinarischen Genüssen aus Afghanistan, Jordanien, Pakistan, Syrien und dem Iran zu präsentieren. Neben dem afghanischen Lammgericht und dem jordanischen Nationalgericht Mansaf stand aber auch der typisch deutsche Kartoffelsalat auf dem Tisch. „Die Jungs haben gekocht wie die Weltmeister, für uns war vor allem Gemüse- und Fleischschnippeln angesagt“, lacht die Leiterin des Unadinger Hauses.

In der Kultur der Heimatländer der jungen Flüchtlinge sind Musik und Tanz von großer Bedeutung. Die Bewohner zeigten selbst ihre musikalischen Talente, angespornt durch Musiklehrerin, Sängerin und Musiktalent Eugenia Hagen. Sie hatte den in Freiburg lebenden Sänger Bassem Salem aus Jerusalem mitgebracht, der zum einen die orientalische Klassik (Tarab), aber auch Folklore und arabischen Pop beherrscht. Begleitet wurde er vom Keyboarder Malek Yassin. Neben Eugenia Hagen war Mohamed Salah el-Din Rifat mit seinem Kanun zu Gast. Kanun ist eine im Orient beheimatete Kastenzither. Weltweit hat der Musiker 42 Schulen zum Erlernen dieses Instrumentes gegründet. Er stand mit vielen musikalischen Größen Ägyptens auf der Bühne, bevor er in den 1970-er Jahren nach Paris zog, wo er heute noch lebt. Dankeschön für Integration: „Die Jungs sind in Unadingen integriert und wurden hier sehr freundlich aufgenommen. Dieses Fest soll ein Dankeschön sein“, erklärt Gabriele Gottschall. Unverkennbar war dies spürbar, doch nicht nur die Unadinger und Löffinger Bürger kamen, sondern auch der Flüchtlingshelferkreis und Flüchtlinge. Egal welcher Nationalität, dieses Zuckerfest war ein Fest der Begegnung und Berührungsängste waren nicht spürbar.

Ausstellungen

Interessanterweise nahmen die Gäste den Besuch im Haus der unbegleiteten jungen Flüchtlinge ganz wörtlich und waren von den zahlreichen Ausstellungen begeistert. Vor allem die Fotoausstellung, jeder Jugendliche konnte eine Fotografie veröffentlichen, war interessant und ließ so manchen Blick in die Seelen werfen. Etwa der Junge, der sein ganzes Gesicht mit Klammern übersät hatte. Die Klammern als Sinnbild für seine schmerzhaften Erlebnisse, sein Heimweh, seine Angst um die Zukunft. Interessant auch das Foto von Ordnung und Ruhe, was sich die Flüchtlinge sicherlich wünschen. (pb)