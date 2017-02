Unadingen Wissenswertes rund um Unadinger Bauprojekte

Bürger informieren sich über Bebauungspläne, Ausbau der Bundesstraße 31 und Eisenbahnweg.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rund dreißig Interessenten folgten der Einladung der Stadt Löffingen, um sich über anstehende Projekte im Ortsbereich Unadingen zu informieren. Zunächst ging es um die vierte Änderung des Bebauungsplanes „Im Schachen“, die im Vorfeld der Gemeinderat beschlossen hat mit dem Ziel, eine Fläche für Wohnungen der Betriebsinhaber auszuweisen. Der Änderungsbereich mit einer Größe von rund 5800 Quadratmeter liegt am Ostrand von Unadingen westlich des Schachenweges. Stadtplaner Ulrich Ruppel stellte den Lageplan an der Leinwand vor und skizierte die nach Süden zu erweiternde Teilfläche. Der Beschluss geht an den Gemeinderat zurück und kann laut Ruppel im beschleunigten Verfahren abgewickelt werden.

Vorgestellt hat Ruppel im Weiteren den Bebauungsplan „Solarpark Löffingen“, der auf der Gemarkung Unadingen südlich der B 31 und westlich der Bahnlinie liegt und ein Teil landwirtschaftlich genutzte Flächen umfasst. Er erläuterte das Durchführungsverfahren mit Umwidmung der bisherigen landwirtschaftlichen Fläche in eine Sonderfläche für PV-Anlagen. Wie Bürgermeister Tobias Link ergänzte, liegt die Planungshoheit bei der Stadt Löffingen. Demnach ist die Fortsetzung des Verfahrens im Frühjahr vorgesehen, mit Inbetriebnahme wird im Sommer 2018 gerechnet. Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel blieb es vorbehalten, die Entwurfsplanung für die zweite Brücke über das Gauchachtal vorzustellen, die im Zuge des generellen B 31-Ausbaus erstellt werden soll. Er ging im Detail auf die einzelnen Bauabschnitte ein, vor allem auf das Straßenstück vom Anschluss Unadingen aus. Neben erheblicher Belastung des fließenden Verkehrs auf der B 31 betrifft es erforderliche Umleitungen und Umstrukturierung der angrenzenden Ortsstraßen.

Komplettiert wurde die öffentliche Informationsveranstaltung mit der Sanierung des Eisenbahnweges, mit der auch die Gebäude im Bahnhofsbereich an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Bereits in der jüngsten Bürgerversammlung hat sich Bürgermeister Tobias Link hinreichend dieser Maßnahme gewidmet. Ergänzend zur Entwässerung ging der Stadtbaumeister auf die Verlegung der Kanalisation sowie der Trinkwasserleitung ein, die ebenfalls erneuert werden muss. Über die Modalitäten hinsichtlich der Kanalanschlüsse werden die Anlieger von der Stadtverwaltung informiert.