Löffingen Wissen und Orientierung bei Löffinger Reitertag sind gefragt

Teilnehmer müssen knifflige Aufgaben lösen und viel Geschick beweisen.

Reiten, das Gelände erkunden und dazu noch den Wissensstand abzufragen, all dies war beim 19. Orientierungs- und Geländeritt des Reitvereins Löffingen angesagt. "Bedauerlicherweise hatten manche Reiter aufgrund der schlechten Wettervorhersage abgesagt", sagte Vorsitzender Wolf Brodauf. Doch es herrschte ideales Reiterwetter. So gingen dann die Reiterpaare auf die 13,8 Kilometer lange abwechslungsreiche Streck zwischen Löffingen, Unadingen und Bachheim. „Eine herrliche Landschaft“, so die einhellige Meinung der Reiter, die auch aus Rottweil, St. Märgen und Waldshut kamen. Doch bei Weitem war nicht nur der Geländeritt gefragt, unterwegs galt es manche Fragen zu beantworten. So etwa der Name der dort wachsenden Körnerfrucht, die Inschrift eines Wegekreuzes, nach gefragt war auch der Namen der Bundesstraße 31 vor 1948. Angekommen am Startplatz der Hütte der Leichtathleten auf dem Sportplatz, hieß es für die Reiter, sich weiteren Aufgaben zu stellen. So mussten vom Sattel aus fünf Hufeisen in eine Tonne geschmissen werden, Geschicklichkeit war auch beim Regenschirm gefragt, der aus der Tonne gefischt und aufgespannt werden musste. Die Bedeutung Giftpflanzen zu erkennen, die gerne in Naturschutzgebieten wachsen und für die Pferde eine große Gefahr darstellen, wurde ebenfalls in Augenschein genommen. So hatten die Reiter die Giftpflanzen wie Tollkirsche, Herbstzeitlose oder das Jakobskreuzkraut zu benennen. Nicht einfach waren das Rückwärtsreiten und das Reiten auf begrenzter Fläche. "Hier zeigte so manches Pferd seine Dominanz und nur das gemeinsame Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter führte zum Erfolg", so Reiterin und Schriftführerin Nancy-Jo Kreuz.

Vor dem Ritt kontrollierte die Landeskommissionsbeauftragte Patricia Koßbiel aus Löffingen den Zustand der Pferde, etwa das Gebiss, aber auch den Impfzustand. Sie machte auch auf die Möglichkeit der Fliegendecken oder der Abdeckung der Ohren aufmerksam, damit die Tiere von den Fliegen nicht so geplagt werden.

Am Ende zeigten sich die Teilnehmer und Veranstalter sehr zufrieden, erfreulich auch die Teilnahme der Jugendlichen. Die jüngste Reiterin war die achtjährig Amina Kauth. Bei den Jugendlichen siegte das Paar Jessica Mayer/Kylie-Marie Mellone aus Deißlingen, vor den Geschwistern Amina und Laila Kauth aus Schramberg. Bei den Erwachsenen hatte das Duo Romina Sauer/Agnes Helme aus Breitnau die Nase vorn, vor Stefanie Müller auf der Stute und Kevin Müller auf dem Fahrrad aus Waldau.