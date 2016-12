Bachheim Wilde Weihnachtstriebe als Bühnenspaß

Bachheimer Weihnachtstheater am Stephanstag sorgt für viel Spaß in der Drei-Schluchten-Halle.

Seit über 50 Jahren wird in Bachheim an Weihnachten Theater gespielt, ein Vergnügen, welches auch in diesem Jahr am Stephanstag wieder für reichliche Lachsalven, frenetischen Applaus und Spaß in der voll besetzten Drei-Schluchten-Halle, aber auch auf der Bühne selbst sorgte. Ob die alten Hasen wie Bruno Messmer, der bereits zum 49. Mal auf der Theaterbühne stand, oder auch die Schauspiel-Newcomer wie Monja Binder, sie waren eine Crew, die alle Facetten der Schauspielkunst auslebten. Dabei war der Text sicherlich die Hauptwaffe, doch mit Mimik, Gestik und Bewegung setzten die vier Damen und vier Herren dem Schauspiel noch einen besonderen Akzent. Im vergangenen Jahr feierten Lucia Dienstberger und Miriam Greuter ihr Debüt als Regisseurinnen. Auch heuer zeigten die beiden Damen, wie man ein Theaterstück von Beate Irmisch, das Lustspiel „Die wilden Weihnachtstriebe“, erfolgreich mit Lokalkolorit gewürzt auf die Bühne bringen kann.

Weihnachten könnte so schön und friedlich sein, wenn es da nicht den Geizhals Erwin Knascht gäbe, dessen Lebensinhalt es ist, stundenlang die Angebote zu lesen, um günstig einzukaufen und den einen oder anderen Cent zu sparen. Für Andreas Hugel geradezu eine Paraderolle. Die Leitragende ist Ehefrau Mia (hier glänzte Eva Thoma), mit der keine Dame im Saal tauschen wollte. Als ob dies nicht schon genug Zündstoff gäbe, steht noch die stressige Weihnachtszeit vor der Tür. Dass zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum gehört, versteht sich von selbst. Doch während die Ehefrau bei Förster Karl (hier konnte Mathias Burger sein Schauspieltalent zeigen) einen Baum bestellt hat, flippt Geizhals Knascht wegen der 20 Euro völlig aus. Auch die charmant-couragierte Tochter, wunderbar von Monja Binder in Szene gesetzt, kann hier nicht helfen.

Das Ganze gipfelt mit Opa Klaus – für das Schauspieltalent Bruno Messmer eine prädestinierte Rolle, der das komplette Familienleben durcheinander bringt, als er im Wald einen Baum selbst besorgen möchte. Dass er Keiler Bruno begegnet und das Toupet geklaut wird, lässt erahnen, was in der Familie auf den Kopf gestellt wird. Zu allem Überfluss kommt noch die Erbtante Käthe – eine wunderbare Rolle für Nicole Hornung – die den verschwundenen Erwin bei der Nachbarin vermutet (perfektioniert von Sandra Reichhart) und den beiden eine Liebschaft andichtete. So jagt ein Missverständnis das andere und führt dabei zu urkomischen Szenen.