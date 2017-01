Löffingen Wie Löffinger Fasnetküchle entstehen

Ehrennarr und Bäcker Hermann Nägele weiht in das Geheimnis der Spezialität ein.

Bräunlinger Fasnetküchle sind dicker, dafür die Löffinger Fasnetküchle länger – auf jeden Fall schmecken beide köstlich und sind aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht nicht mehr wegzudenken. Wie diese Leckerei entsteht, zeigte Ehrennarrenvater und Bäcker Hermann Nägele in der Löffinger Zunftstube.

Narren und Interessierte aus dem gesamten Ösch, aber auch aus Tuttlingen, Geisingen, Bad Dürrheim, Möhringen, Immendingen und Bräunlingen folgten diesem Aufruf, so dass die Zunftstube aus allen Nähten platzte. Dabei blieben die närrischen Sprüche wie „Brilinger Fasnetküchle sind aber dicker“ von der Bräunlinger Blumennärrin Andrea Dold nicht aus. Die Verkäuferin beim „Dicke Beck“ (Bäckerei Schmid) freute sich allerdings zu früh, denn prompt kam von Hermann Nägele die Antwort „die Leffinger sind aber länger“. Auch mit dem Spritzkuchen konnte der Ehrennarrenvater des Baarstädtchens punkten und der Zunftmeister Karlheinz Scherzinger aus der Zähringerstadt schwächelte hier schon etwas. Allerdings, so musste Bäcker Hermann schon zugeben, ist es mit dem Brandteig und den Ringli nicht so einfach.

Diese Backstunde war schon etwas Besonderes, denn hier geizte keiner mit Wortwitz und die Narrenzünfte der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) waren nicht zu überhören. Trotzdem wurde ordentlich gebacken. Hermann Nägele hatte mit Inge Mayer den Hefeteig zubereitet, der dann in heißem Fett ausgebacken wurde. „Wo Hermann auftritt, da gibt es etwas zu lachen“, erklärte der Löffinger Narrenvater Matthias von Dungen, der mit den Narrenräten ebenfalls gekommen war.

Das begehrte Löffinger Fasnetküchle-Rezept nahmen auch sie gerne mit, wer von den Laternenbrüdern zu Hause die Küchle oder auch Scherben macht, bleibt allerdings das große Geheimnis. Oberbäcker Hermann hatte viele Tipps und Tricks, wie man am besten die Fasnetküchle, Scherben, Ausgezogene oder einen „kaputten Berliner“ backt. Mutige oder vom Bäcker animierte Damen stellten sich der Praxis und kritischen Worten.

Bereits vor sechs Jahren lud Hermann Nägele schon einmal zum Fasnetküchle backen nach Löffingen ein. Der Erfolg von damals hat sich auch heuer wiederholt. Für den Schmotzige Dunschdig sind die Narren in der Landschaft Baar nun gerüstet. „Schmotzig leitet sich vom alemannischen Fett oder Schmalz ab“, erklärte Nägele.