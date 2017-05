Löffingen Weltladen in Löffingen hilft Kakaobäuerinnen

Weltladen in Löffingen hilft Kakaobäuerinnen

Der Weltladen in Löffingen hilft Kakaobäuerinnen, die Organisation Oikocredit vergibt Darlehen in Entwicklungs- und Schwellenländer

Löffingen (pb) "Schokolade versüßt das Leben vieler Menschen, aber doch nicht immer für die Kakaobäuerinnen", sagte die Vorsitzende des Löffinger Weltladens Reppel-Knöpfle. Bei der Versammlung gab es nicht nur köstliche außergewöhnliche Schokoladensorten zu probieren – die nun auch in das Angebot des Weltaldens aufgenommen wurden – sondern auch reichlich Informationen, wie jeder Käufer selbst etwas für die Zukunftschancen der kleinbäuerlichen Familienbetriebe tun kann.

Oiko-Kredit hilft Kleinbauern

Mit sozialen Geldanlagen – wie dem Oiko-Credit – und dem Kauf von fair gehandelten Produkten können sie dazu beitragen, dass die Kleinbauern überleben, ihre Kinder die Schule besuchen können und nicht arbeiten müssen, um zu überleben. Kinderarbeit ist im Kakaoanbau keine Seltenheit, so gibt es in Westafrika – von hier kommt zwei Drittel der Kakaoproduktion – zwei Millionen Kinder, die arbeiten müssen. Referentin Christina Alff hatte beeindruckende Zahlen, die manchen Zuhörer nachdenklich stimmte. Bei Billigschokolade geht 70 Prozent des Kaufpreises an das Schokoladenunternehmen, die Kakaobauern bekommen gerade einmal sechs Prozent.

Genossenschaft vergibt Darlehen

Oikocredit ist eine gleichnamige Organisation für Menschen, die mit ihrem Geld etwas Positives in der Welt bewirken möchten, erklärte die Referentin. Diese internationale Genossenschaft vergibt Darlehen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Partnerschaften mit rund 800 Mikrofinanzorganisationen und sozialen Unternehmen ermöglichen vielen benachteiligten Menschen den Weg in die wirtschaftliche Eigenständigkeit. Aus Baden-Württemberg kommen mittlerweile mehr als 130 Millionen Euro von mehr als 7000 Anlegern. Eine solche Anlage ist ab 200 Euro möglich.

Zahlreiche Erfolgsgeschichten hatte die Referentin mit dabei. So aus Bolivien "El Ceibo" – mit der Anschubfinanzierung gründeten fünf bolivische Organisationen einen Ökoland-Bauverband. Im Jahr 2009 war der Kreditvertrag beendet, heute ist das Projekt ein Paradebeispiel der positiven Folgen, wenn Bio und Fairtrade zusammenkommen.

Ein solches Beispiel ist auch der Klimaschutz durch Wieder-Aufforstung. Dabei wird neben dem sozialen Gedanken auch an die Nachhaltigkeit gedacht.