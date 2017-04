Löffingen Weiter freie Fahrt für Rettungswagen am alten Löffinger Bauhof

Egal wie das Bauhofareal einmal genutzt wird, Zugänge zu Rettungswache und Spielplatz bleiben

Gut überlegt muss die Neunutzung des alten Bauhofareals werden. Die Stadt hat nun die drei favorrisierten Projekte der Bevölkerung vorgestellt. Wie dieses Thema den Bürgern unter den Nägeln brennt, zeigte die Diskussion. Gleich welche Nutzung das Areal in Zukunft haben wird, weder die Rettungswache noch die Rettungsfahrzuge, oder der Zugang zum Spielplatz werden eingeschränkt sein, versprach Bürgermeister Tobias Link. "Die Bebauung wird in die Landschaft eingefügt und am tiefsten Punkt erstellt", wie Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel erklärte. Mit der Neunutzung, dies wurde in zahlreichen Fragen deutlich, soll das Städtle belebt und der Einzelhandel gestärkt werden.

Für den Steuerberater und langjährigen Gemeinderat Hubert Katla gab es nur eine Lösung, das Hotel: „Wir haben viel Geld in die Sportstätten investiert und haben auch eine wunderbare Festhalle, doch größere Gruppen, die auch immer wieder zum Training kommen, haben keine Übernachtungsmöglichkeit. Außerdem könnte man Löffingen mit dem Hotel auch als Seminar- und Tagungsort stärken." Dies sah auch Frank Wider vom Café Naschwerk so, "wir haben keine große Übernachtungskapazität bei Großveranstaltungen oder Tagungen".

Lindenwirt Michael Messmer konnte dem nicht ganz zustimmen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liege bei drei Tagen. Zimmer gäbe es meist genug, da die Belegungen bei 50 Prozent im Durchschnitt liegen. Ob sich ein "Vier-Sterne-Hotel" rechnet, stellt Messmer in Frage. Das Konzept des Ochsenwirts mit der Festscheune sei nicht aufgegangen. Nein, man wolle keine Hochzeitsscheune bauen und auch nicht im Konkurrenzkampf mit den Gastronomen stehen, sondern ein anderes Klientel ins Baarstädtchen locken, widersprach Jürgen Köpfler.

Altbürgermeister und Kreisrat Norbert Brugger sprach von einer schwierigen Entscheidung des Gemeinderats, da alle Projekte gut seien. Ein Hotel in der Innenstadt sei genauso möglich wie ein Demenzdorf mit Blick auf die Alterspyramide. Hansi Konhäuser wollte ein Demenzdorf, aber es sollte eher weiter weg in Richtung offene Landschaft gebaut werden. Hier sieht Bürgermeister Link derzeit kein alternatives Grundstück.

Auch Wohnungen hätten auf dem Grundstück ihre Berechtigung, wie die Diskussion zeigte. Der Bedarf sei da, wie Link, bestätigte, allerdings sollten die Wohnungen auch bezahlbar sein, betonte Andrea Wölfle. Architekt Jo Müller sieht im Filetstück der Stadt eine einmalige Chance, zeitgemäße Wohnungen zu bauen. Eine gute Wohnqualität steigere die Attraktivität der Stadt.