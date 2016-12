Weihnachten ist das Fest der Freude, ein Stück dieser Freude soll mit der ersten Löffinger Weihnachtswunsch-Baum-Aktion realisiert werden. Bis zum Ende der Aktion stapelten sich die Päckchen und auch das Sparschweinchen füllte sich ordentlich. 111 Weihnachtswünsche kommen so noch vor Heiligabend zu den Bedürftigen.

„Ein Stück Freude schenken“, diese Idee des Jugendfördervereins, Weltladen und der Stadt stieß auf große Resonanz, denn am Ende blieben lediglich vier Wunschkarten am Baum hängen. „Wir werden diese Wünsche mit dem Geld im Sparschweinchen realisieren“, erklärt Micha Bächle, der Ideengeber. „Die vielen Wünsche haben gezeigt, wie groß der Bedarf ist“, unterstreicht Kathrin Reppel-Knöpfle. Vor allem waren es oft ganz banale Wünsche wie Waschmittel, warme Winterkleidung, Windeln, Kaffee – Dinge, die es im Tafelladen nicht unbedingt zu kaufen gibt. Einmal ins Badeparadies, dieser Wunsche wurde mehrfach ausgesprochen – und sie alle dürfen sich freuen. "Die liebevoll verpackten Päckchen und die große Resonanz der Schenker unterstreicht die Hilfsbereitschaft im Städtle", so Karlheinz Rontke. Oft waren es auch Vereine wie die Seppenhofer Landfrauen oder das Team des Jugendraums, welche die Aktion unterstützt haben, auch so mancher Hochschwarzwälder kam, um eine Wunschkarte abzuhängen oder das Sparschweinchen zu füttern.

Um die Anonymität zu wahren, hatte man den Weihnachtsbaum nach draußen platziert. Bernadette Schlosser vom Tafelladen unterstrich die Bedeutung der Anonymität, die bei dieser Aktion eingehalten wurde. Viele Bedürftige hätten einen längeren Anlauf gebraucht, bis sie eine Wunschkarte ausgefüllt hätten. Oft hieß es „uns hilft doch keiner, wir sind von der Bevölkerung vergessen“. Doch dies soll sich nun ändern, Dank der großen Resonanz könne man sich gut vorstellen, diese Aktion auch im kommenden Jahr zu wiederholen, so die Initiatoren. Die Wunschkarten gab es im Tafelladen und in der Tourist-Information mit entsprechendem Nachweis der Bedürftigkeit. „Wir wollten ganz bewusst die Bedürftigen in Löffingen und der Region helfen“, erklärt Meike Bächle. Das Vorhaben ist gelungen, von den insgesamt 111 Wünschen kamen 48 aus Neustadt, 41 aus Löffingen, aber auch aus Titisee, Lenzkirch, Rötenbach, Friedenweiler, Breitnau, Eisenbach, Hinterzarten, St. Märgen, und selbst aus Schluchsee und Altglashütten.



Die Aktion

Erstmals gab es in Löffingen die Weihnachtswunsch-Baum-Aktion. Es konnten nicht nur fast alle Wünsche erfüllt werden, auch wurde das Sparschweinchen gut gefüttert. 850 Euro kamen somit zusammen. Mit dem Geld werden die letzten vier Wünsche erfüllt und dann wird der Rest aufgeteilt. Derzeit sind die Initiatoren Micha und Meike Bächle, Karlheinz Rontke und Kathrin Reppel-Knöpfle noch dabei zu prüfen, welche Institutionen oder Aktionen mit dem restlichen Geld unterstützt oder ins Leben gerufen werden sollen.