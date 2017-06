Löffingen Wechsel bei Caritativem Förderverein Löffingen

Anita Baader und Waltraud Bausch sind neu im Vorstand. Udo Scherer und Alfons Zimmermann ziehen sich zurück.

Vor zehn Jahren löst der Caritative Förderverein die Krankenpflegevereine ab, um sich der neuen Struktur der damals gebildeten Seelsorgeeinheit anzupassen, aber auch um Kräfte zu bündeln, wie der Vorsitzende und Stadtpfarrer Eugen Dannenberger bei der Hauptversammlung erinnerte. Seither, ja sogar schon in den alten Krankenpflegevereinen, engagierten sich der zweite Vorsitzende Udo Scherer aus Bachheim und Alfons Zimmermann aus Löffingen. „Ich werde für die Zahlen zu alt“, betonte Kassierer Alfons Zimmermann, der 16 Jahre zuverlässig, engagiert und kompetent das umfangreiche Zahlenwerk gemeistert hat. Vorbildlich war auch die Arbeit von Udo Scherer, der auch die Daten der Bankeinzüge gepflegt und umgestellt hatte.

Bei den Neuwahlen, die der Geschäftsführer der Sozialstation Hochschwarzwald, Felix Vogelbacher, leitete, wurden diese beiden Posten gleich wieder besetzt. Als neue stellvertretende Vorsitzende wurde Anita Baader aus Göschweiler, als neue Kassiererin Waltraud Bausch gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender und Stadtpfarrer Eugen Dannenberger und Schriftführerin Gabriele Müller, die dieses Amt ebenfalls seit vielen Jahren ausfüllt. Clemens Knöbel und Georg Mayer wurden als Kassenprüfer wiedergewählt.

In der gut besuchten Kaplanei zog der Caritative Förderverein der Seelsorgeeinheit Bilanz. Gabi Müller resümierte das soziale Engagement, welches der finanziellen Unterstützung der Sozialstation galt. Laut Satzung werde die Sozialstation durch die Trägermitgliedschaft (katholische Kirche) und die Fördermitglieder (evangelische Kirche und politische Gemeinde) getragen. Der Caritative Förderverein sieht sich als Solidargemeinschaft, welche die katholische Kirche bei ihrer finanziellen Aufgabe unterstützt. Bedauerlicherweise geht die Mitgliederzahl ständig zurück, wie Alfons Zimmermann aufzählte. Waren es im Jahr 2007 noch 644, so sind es heute noch 582 Mitglieder. Bei der Gründung des Caritativen Fördervereins begann man finanziell mit keinerlei Einlagen, die Jahresbilanz steigerte sich stetig, doch der Überschuss liegt wie im vergangenen Jahr bei gerade einmal 1000 Euro. Trotzdem entschied sich der Verein, den Jahresbeitrag bei 17 Euro stabil zu halten, in der Hoffnung, dass sich die Mitgliederzahl erhöht und die Reserven nicht angegriffen werden müssen. Die Kontaktdamen Andrea Braun, Erna Egy, Helga Furtwängler, Rita Willmann, Christel Vogt, Inge Riedlinger, Jutta Bausch und Heidi Meichel-Duttlinger sowie Udo Scherer werden sich auch weiterhin in der Mitgliederpflege einsetzen.