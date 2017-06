Löffingen Wappen erinnern an Löffinger Stadthistorie

Heimatforscher Rudolf Gwinner beleuchtet Geschichte. Hommage an Uracher und Zähringer Adelsgeschlecht an Löffinger Hauswand.

Das Baarstädtchen Löffingen wurde im Jahr 1261 vom Stammvater des Hauses Fürstenberg, Graf Heinrich I, gegründet. Doch nicht nur das Haus Fürstenberg ist fest mit der Baar und Löffingen verbunden. Heimatforscher Rudolf Gwinner hat auch den Grafen von Urach und den Herzögen von Zähringen nun ein Wappen an seinem Haus gewidmet.

Wappenhaus: Das Haus Gwinner ist mit seinen nun vier Wappen des Klosters St. Blasien, der Grafen von Fürstenberg, der Grafen von Urach und den Herzögen von Zähringen, ein Stück Heimatgeschichte geworden. "Die Wappen, die Hermann Egle gemalt hat sollen das Geschichtsbewusstsein in der Bevölkerung stärken", so der Geschichtslehrer und Heimatforscher Rudolf Gwinner.

Doch es sind nicht nur die Wappen selbst, akribisch hat Rudolf Gwinner in den Akten geforscht und dabei Interessantes entdeckt. Das Haus Fürstenberg gehört zum ältesten Hochadel Deutschlands beziehungsweise des deutschsprachigen Raums. Grafen von Urach: Eindeutig nachweisbar sind sie seit dem elften Jahrhundert, als Grafen von Urach. Der Stammsitz war die Festung Hohen Urach im heutigen Bad Urach. Der Stammvater war Egino I, der um das Jahr 1050 erstmals auftaucht. Egino IV (1160-1230) heiratete im Jahr 1180 Agnes von Zähringen, es war die Tochter Bert(h)ols IV von Zähringen. Durch Erbe bekam Egino Ländereien im Bereich Zähringen, sodass er seinen Hauptsitz nach Freiburg verlegte. Sein Sohn Egino V von Urach (1185-1236) nannte sich ab 1230 Egino I Graf von Freiburg. Sein Sohn Heinrich (1215-1284) wurde 1249 Graf von Freiburg und nannte sich ab 1250 Graf von Fürstenberg. Er ist somit der Stammvater des Hauses Fürstenberg. "Der tüchtige Fürst übernahm nach der Wahl Rudolf von Habsburg als deutscher Kaiser 1273 wichtige diplomatische Missionen", so Gwinner. 1283 wurde Heinrich I mit der Landgrafschaft in der Baar belehnt, zuvor war er im Besitz der Wartenberger.

Eindeutig nachweisbar sind sie seit dem elften Jahrhundert, als Grafen von Urach. Der Stammsitz war die Festung Hohen Urach im heutigen Bad Urach. Der Stammvater war Egino I, der um das Jahr 1050 erstmals auftaucht. Egino IV (1160-1230) heiratete im Jahr 1180 Agnes von Zähringen, es war die Tochter Bert(h)ols IV von Zähringen. Durch Erbe bekam Egino Ländereien im Bereich Zähringen, sodass er seinen Hauptsitz nach Freiburg verlegte. Sein Sohn Egino V von Urach (1185-1236) nannte sich ab 1230 Egino I Graf von Freiburg. Sein Sohn Heinrich (1215-1284) wurde 1249 Graf von Freiburg und nannte sich ab 1250 Graf von Fürstenberg. Er ist somit der Stammvater des Hauses Fürstenberg. "Der tüchtige Fürst übernahm nach der Wahl Rudolf von Habsburg als deutscher Kaiser 1273 wichtige diplomatische Missionen", so Gwinner. 1283 wurde Heinrich I mit der Landgrafschaft in der Baar belehnt, zuvor war er im Besitz der Wartenberger. Herzöge von Zähringen: Greifbar wird das Adelsgeschlecht mit Bert(h)old I (1000-1078). Er war auch Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona. Sein Vater war Bezelin „von Villingen“ (Thurgaugraf). Er hatte mehrere Söhne. Bedeutend ist sein Sohn Hermann I, der Begründer der Linie der Markgrafen von Baden und Berthold II (1050-1111) der von 1092 – 1098 Herzog von Schwaben und ab 1097 Herzog von Zähringen wurde. Sein Sohn Berthold III (1056-1122) gilt als Gründer der Stadt Freiburg. Heute erinnern an ihn der Bertoldsbrunnen und auch die Bertoldsstraße. Berthold IV (1125-1186) war Herzog von Zähringen und Burgund. Seine Tochter (1158-1239) verheiratete sich mit Egino IV Graf von Urach. Im Jahr 1218 starb das Geschlecht der Zähringer aus. Im zwölften Jahrhundert hatten sie eine bedeutende Machtstellung im heutigen Südwestdeutschland und in der Schweiz. Sie gründeten zahlreiche Zähringerstädte wie Bräunlingen, Freiburg, Villingen, Bern, Offenburg oder auch Rheinfelden.

Fürstenbergwappen

In Löffingen gibt es gleich drei unterschiedliche Wappen des Hauses Fürstenberg zu sehen. Die Dynastie der Fürstenberger beginnt mit den Grafen von Urach und wurden 1250 zu Grafen von Fürstenberg. Dieses Grafenwappen ist heute am Maienländer Tor in der Innenstadt zu bewundern. Später wurden sie in den Reichsfürstenstand erhoben, dieses Wappen ist am Haus Gwinner zu sehen. Das fürstenbergische Amtshaus befand sich im ehemaligen Sporthaus Straetker und Brillen-Burghardt. Heute erinnert ein Allianzwappen über dem Portal noch an die Geschichte. (pb)