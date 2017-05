Löffingen Volle Hexenscheune beim Löffinger Frühlingsfest

Löffinger Hexen treffen Geschmack der Gäste. Viel Unterhaltungund uriges Festambiente gefallen.

Viel Glück mit dem Wetter hatten die Löffinger Hexen bei ihrem Frühlingsfest: Zumindest gab es am Eröffnungstag Sonne pur, lediglich der gestrige Montag war wettertechnisch durchwachsen. Doch dies tat dem guten Besuch keinen Abbruch, denn die Hexengruppe bot Musik, Unterhaltung und viel Kulinarisches für Groß und Klein.

Uriger Festort: Die Hexenscheune, die eigentlich der Aufbewahrung des Hexenwagens und anderer großer Utensilien dient, wurde zu einer richtigen Festscheune herausgeputzt, wobei die Hexen überall all als liebevoll Dekoration zu finden waren. Sie schwebten über dem Hexenstammtisch der Althexen und waren auch sonst präsent, etwa in der Hexenküche. Hier präsentierten sich die Gastgeber als gute Küchenmeister und die Hexenfrauen und Hexenmänner auch als perfekte Kuchenbäckerinnen.

Die Hexenscheune, die eigentlich der Aufbewahrung des Hexenwagens und anderer großer Utensilien dient, wurde zu einer richtigen Festscheune herausgeputzt, wobei die Hexen überall all als liebevoll Dekoration zu finden waren. Sie schwebten über dem Hexenstammtisch der Althexen und waren auch sonst präsent, etwa in der Hexenküche. Hier präsentierten sich die Gastgeber als gute Küchenmeister und die Hexenfrauen und Hexenmänner auch als perfekte Kuchenbäckerinnen.

Die Erfolgsgeschichte des Frühlingsfests steht auf mehreren Säulen und beginnt mit der liebevollen Gestaltung der urigen Scheune, führt über die kulinarischen Genüsse zur Unterhaltung für Jung und Alt. Für die kleinen Besucher lud auch heuer wieder die große Spielwiese zum Verweilen ein. An die Maiwanderer war ebenso gedacht, wie an die Besucher der Fahrzeugweihe, das Frühlingsfest der Hexen ist der Kommunikationstreff für Alt und Jung. Musik: Bewusst setzen die Verantwortlichen der Löffinger Hexengruppe auf Musik. So hat Hexenchef Jörg Ganter zusammen mit dem Ausschuss eine große Bandbreite von Stimmungsmachern wie die „Schwarzwaldkrainer" bis hin zu der Tanzband „Original Schwarzwald Quintett“ verpflichtet. Als hervorragende Besetzung zeigten sich die „Brennhisli Musikanten“ mit ihrem erfrischenden Mix der Blasmusik. Die handgemachte Oberkrainermusik auf hohem musikalischem Niveau lockte zusätzlich viele Oberkrainerfans am Sonntag zum nachmittäglichen Konzert der Kultband. Tanz in den Mai, aktiv auf der Tanzfläche, schunkelnd am Tisch oder einfach nur diesen fetzigen Sound von deftiger Rockmusik bis hinreißender Volksmusik zu genießen, war beim "Original Schwarzwald Quintett" angesagt. Die Freunde der böhmisch-mährischen Blasmusik waren beim Frühschoppen der „Fidelen Breisgauer“ richtig und für einen tollen Festausklang sorgte die Gruppe „Most“ mit ihrer handgemachten Musik für den abschließenden Höhepunkt.

Frühlingsfest

Bildergalerie im Internet:

Es ist nicht unüblich in der Nacht zum 1. Mai zu einer Tanzveranstaltung oder gar zur Walpurgisnacht einzuladen. Da die Walpurgisnacht in Löffingen am Fastnachtmontag von den Hexen gefeiert wird, kamen diese vor 19 Jahren auf die Idee, den Frühling mit Tanz und Unterhaltung zu wecken. Allerdings nicht jedes Jahr, sondern immer im zweijährigen Rhythmus zum Städtlefest. Dann verwandelt sich der Geräteschuppen in ein Hexen-Dorado, das zum beliebten Anziehungspunkt wird. (pb)