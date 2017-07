Löffingen Vikar Sascha Doninger verlässt Löffingen

Änderungen in der Seelsorgeeinheit. Neuer Vikar Jan Lipinski kommt zum neuen Schuljahr.

Änderungen wird es in der Löffinger Seelsorgeeinheit nach den Sommerferien geben. Vikar Sascha Doninger verlässt Löffingen am 11. September und wird als Kooperator seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit Dreisamtal aufnehmen. Der beliebte Vikar, der seit 2015 im Baarstädtchen sich vor allem auch in der Jugendarbeit engagiert hat, wird am Samstag, 9. September, um 18 Uhr seinen letzten Gottesdienst zelebrieren. Im Anschluss findet in der Kaplanei ein Abschieds-Stehempfang statt.

Bei seiner neuen Wirkungsstätte wird Pfarrer Sascha Doninger auf einen weiteren ehemaligen Löffinger Vikar treffen. Werner Mühlherr, er war von 2010 bis 2012 im Baarstädtchen, ist der Leiter der Seelsorgeeinheit Dreisamtal. Den Posten des Koordinators hatte im September 2016 Pfarrer Sepp Tenzler aus Friedenweiler-Rötenbach übernommen, er musste aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst nun aufgeben. Mit Pfarrer Doninger hat die Suche von Pfarrer Mühlherr nun ein Ende.

Als Nachfolger wird zu Beginn des neuen Schuljahrs Vikar Jan Lipinski erwartet. Er wurde am 14. Mai im Freiburger Münster von Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht und macht zur Zeit Ferienvertretung im Markgräfler Land. Der 29-jährige Vikar kommt aus der Seelsorgeeinheit Gaggenau im Dekanat Rastatt. Nach dem Abitur und Zivildienst studierte er Theologie und trat ins Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg ein.

Seit März 2016 war die Stelle der Gemeindereferentin vakant, nachdem Christine Urban sich nach sechs Jahren Richtung Hechingen in die Seelsorgeeinheit St. Luzius verabschiedet hatte. In lebhafter Erinnerung bleiben ihre musikalischen Familienauftritte mit der Band „Message“. Sie war auch die Ideengeberin zur Gründung des „Ausschusses Caritas und Soziales“. Nach der Vakanzzeit wird die Stelle im September mit Markus Schubert wieder besetzt. Er war bislang im berufspraktischen Jahr in der Seelsorgeeinheit vorderes Kinzigtal tätig. Hier absolvierte der neue Vikar Lipinski übrigens sein Praxissemester.