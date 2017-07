Löffingen Vier Preisträger an der Grundschule Löffingen

Megan Cytacki, Julian Binder, Kevin Schilling und Yaren Yalcinkaya bei Abschlussfeier ausgezeichnet. Kinder werden mit einer Sonnenblume verabschiedet.

Ein Stückchen Wehmut, doch ganz viel Freude herrschte bei der Abschlussfeier der vierten Klassen der Grundschule Löffinger mit Außenstelle Göschweiler. In der Löffinger Festhalle wurde ein schönes Fest gefeiert mit Musik, Theaterspiel und vielen guten Wünschen für den weiteren schulischen Lebensweg. Rektorin Saskia Bea und die Klassenlehrerinnen hatten für jeden Schulabgänger ein liebes Wort und eine große Sonnenblume, denn Sonne und Freude sollte auch in ihrem weiteren schulischen Lebensabschnitt sein.

Die besten Schüler durften sich auf den Klassenpreis freuen. So überreichte die Rektorin Megan Cytacki, Julian Binder und Kevin Schilling den Preis für die guten Leistungen, den Sozialpreis durfte Yaren Yalcinkaya entgegen nehmen. Rund 250 Eltern und Großeltern waren in die Festhalle gekommen, um die Schüler aus Löffingen und der Außenstelle Göschweiler zu verabschieden. Die Kinder selbst hatten mit ihren Klassenlehrern ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, vor allem beim Theaterstück „Wo die wilden Kerle wohnen“ gab es viel zu lachen und viel Beifall bei den Liedern aus Göschweiler. Zum Abschied gab es noch Klassenfotos und eine Klassenfete.

"Im September werden 58 Schüler eingeschult, zwei Klassen in Löffingen und eine Klasse in der Außenstelle Göschweiler", wie Rektorin Saskia Bea informierte. Die Einschulungsfeiern werden sowohl in Löffingen, als auch in Göschweiler stattfinden.

Für die Grundschulförderklasse gibt es laut der Rektorin noch keine genauen Zahlen. "Aber auf jeden Fall wird es im kommenden Schuljahr auch eine Grundschulförderklasse in Löffingen geben", erklärte Rektorin Saskia Bea. Im Moment laufe eine schulinterne Erprobungsphase für einen neuen "Feedbackbogen". Hiermit können Lehrer und Schüler sich gegenseitig beurteilen. Geplant ist ein solcher auch für die Eltern, so die Rektorin abschließend.