Löffingen Viel Interesse am schnellen Löffinger Internet

Informationsveranstaltung zu Löffinger Breitbandausbau. Jedes Haus soll an schnelles Glasfasernetz angeschlossen werden.

Die Stadt Löffingen sichert mit dem Bau eines Glasfasernetzes ihre digitale Zukunft. Die ersten Schritte mit der Landes- und Bundesförderung sind bereits getan, nun informierte die Stadt die Bürger über den Ausbau des schnellen Internets.

Über 200 interessierte Bürger waren zur Informationsveranstaltung in die Festhalle gekommen. Die lebhafte Diskussion zeigte, wie den Bürgern dieses Thema unter den Nägeln brennt. Klar, so Bürgermeister Tobias Link, ist die Tatsache, dass das schnelle Internet für die Gesamtstadt die Zukunft ist. Nicht nur die Industrie, Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft oder der Tourismus seien hiervon abhängig, sondern das schnelle Internet entscheide auch über die Wohnortwahl bei Neubürgern. Deshalb sei das Ziel für die Gemeinde ganz klar gesteckt „schnelles Internet für jedes Haus".

Neben Bürgermeister Tobias Link, waren es Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel, Rechtsanwältin Sandra Maier aus Freiburg und Ulrich Fritzsche von der Planungsfirma Seim und Partner, welche den Bürgern den NGA-Masterplan vorstellten. Damit geht das Baarstädtchen als erste Gemeinde im Hochschwarzwald den konkreten Weg, um am Ende 98 Prozent der Gebäude in Löffingen zu erreichen. Natürlich werden jetzt nicht alle Straßen aufgebuddelt, doch Löffingen sei – hier ging ein Lob an den Stadtbaumeister über die Weitsicht – hier vor allem durch die Nahwärme schon gut vorgearbeitet. „Bei jeden Baumaßnahmen wurden und werden Lehrrohre für das Glasfasernetz verlegt“, informierte Thomas Rosenstiel. Der Ausbau des FttC (Glasfaser bis an den Verteilerkasten) ist der erste wesentliche Schritt, dem der FttB-Ausbau (Glasfaser Hausanschluss) folgt.

Glasfaser bis ins Haus ist das Optimum, denn hier ist die Geschwindigkeit unbegrenzte (was das Netz hergibt). Erfreulich, so Link, sei die doch relativ kostengünstige Möglichkeit für den Hausbesitzer von 750 Euro. Durch die Weitsicht der Gemeinde mit den zahlreichen Leerrohren können diese günstigen Hausanschlüsse und auch eine relativ lange Strecke angeboten werden. Schaue man in den Schwarzwald-Baar-Kreis, würden die Anschlusskosten knapp vier Mal so hoch liegen. Allerdings, so Bürgermeister Link, "gelten diese nur, wenn der Bagger vor der Tür steht, sonst sind die Kosten wesentlich höher".

Vor allem die Ortsvorsteher Manfred Lauble und Elmar Fehrenbach appellierten an die Bevölkerung, dieses Angebot anzunehmen. Dass bei großem Interesse der Anwohner einer Straße oder eines Baugebiets die Gemeinde das Ganze forciere, sei selbstverständlich. Die Bürger sind also gefragt ihre Zukunft durch die Hausanschlüsse beziehungsweise Interessenbekundung selbst in die Hand zu nehmen.

„Wir bauen mit Förderung, Löffingen bekommt sowohl die Landes, als auch die Bundesförderung, allerdings entscheidet das Interesse der Anwohner“, unterstrich Bürgermeister Link. Wie Stadtbaumeister Rosenstiel informierte, gebe es auch die grabenlose Technik, die nach Möglichkeit auch eingesetzt werden soll. Auch könnten die Bewohner selbst Grabarbeiten durchführen. Der Bautrupp soll nach Ostern mit den Tiefbauarbeiten beginnen.

Der Hauptverteiler wird auf dem Bauhofgelände stehen. Von Löffingen geht das Netz zum einen nach Dittishausen, zum anderen nach Seppenhofen und Reiselfingen, sowie nach Unadingen.

Das Projekt

Löffingen sichert sich die digitale Zukunft mit dem Bau eines Glasfasernetzes. Die Realisierung wird durch die Bundes- und Landesförderung möglich. Allerdings verlangte die Landesregierung eine europaweite Betreiber-Ausschreibung. Geeignete Betreiber wurden am 11. März angeschrieben. Die Unterlagen für weitere Informationen können die Bürger auf der Homepage der Stadt herunterladen. Bei Interesse können sich die Bürger im Bürgermeister- und Stadtbauamt, sowie bei den Ortsvorstehern melden. (pb)