Löffingen Verein unterstützt und bereichert Löffinger Schulalltag

Freundes- und Förderkreis ein wichtiger Partner des Löffinger Schulverbunds. Tischkicker soll angeschafft werden.

Das erste Jahr als Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises des Schulverbunds Löffingen hat Manfred Lauble erfolgreich gemeistert. Dabei konnte er auf die Unterstützung der engagierten Vorstandschaft zurückgreifen, um gemeinsam den Schulalltag im Schulverbund durch zahlreiche Unterstützungen zu fördern. Deutlich wurde dies bei der Hauptversammlung durch den Bericht von Schriftführerin Angelika Guth. Seit Jahren unterstützt der Verein die Englischzertifikation ebenso, wie die Lernförderung und den Lesewettbewerb. Gerade die seit 2004 bestehende Lernförderung, sie wird für alle Schüler der Klassenstufen fünf bis neun angeboten, ist ein wichtiges Aufgabenfeld, welches hier gefördert wird. Hinzu kommen finanzielle Unterstützungen bei Klassenfahrten oder Schullandheimaufenthalten. Erfolgreich ist auch der Begrüßungskaffee für die neuen Fünftklässler. Auch in diesem Jahr wird von der Wunschliste der Schule wieder einiges erfüllt werden können, zumal Kassiererin Alexandra Knöpfle auch dank der 180 Mitglieder und der Spenden ein Plus in der Kasse vorweisen kann. „Wir werden eine neuen Fotoapparat, Sitzgelegenheiten oder vielleicht auch einen neuen Tischkicker anschaffen können“, informierte der Vorsitzende. Geplant sei auch die Kostenbeteiligung bei einem PC-Kurs. Erfreut über diese Zusage und dankbar über die vielen Unterstützungen zeigte sich Rektorin Silke Keller. „Ohne den Freunds- und Förderkreis könnte vieles nicht geleistet werden“, untermauert sie. Obwohl die Zusammenarbeit sehr kurz sei, sei die Verbindung doch äußerst intensiv und konstruktiv. Mit kleinen Geschenken bedankte sich die Rektorin bei den Vorstandsmitgliedern.

Stolz ist auch Claudia Stegerer-Richter, die vor einem Jahr das Amt an Manfred Lauble übergab. Der Übergang auch mit der Schulleitung sei gut gelungen. Die Kontinuität zeigte sich bei den Wahlen. Hier wurden die zweite Vorsitzende Alexandra Zepf und die Beisitzerin (Vertretung der Lehrerschaft) Sonja Wenzinger in ihren Ämtern bestätigt. Das Ziel des Vereins, so Lauble, sei neben der Förderung für die Schule auch näher an die Schüler und Eltern heranzurücken, um auch ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Der Freundes- und Förderkreis der Realschule Löffingen wurde 1995 gegründet. Mit dem Zusammenschluss der Realschule mit der Werkrealschule zum Schulverbund im Jahr 2013 wurde der Förderkreis angepasst und trägt nun den Namen „Freundes- und Förderkreis des Schulverbunds Löffingen“.