Löffingen VdK Dittishausen ehrt Helmut Wölfle und Siegfried Tröndle

VdK Dittishausen ehrt Helmut Wölfle und Siegfried Tröndle. Stadt und Vereine stehen hinter dem Ortsverband

Einen Mitgliederzuwachs von 28 Prozent im vergangenen Jahr, davon träumt mancher Verein. Beim Ortsverein Dittishausen des Sozialverbands VdK ist dies Realität geworden, wie der Vorsitzende Rolf Burkard freudig und stolz mitteilte. Seit Jahren ist der Aufwärtstrend im Ortsverein des Sozialverbands zu spüren, doch mit derzeit 109 Mitgliedern, könne man schon stolz sein.

Veranstaltungen sehr gut besucht

Erfreulich hoch sind auch die Teilnehmerzahlen bei den zahlreichen Veranstaltungen, wie Schriftführerin Monika Burkard zu berichten wusste. Ob bei den Kaffeenachmittagen, Ausflügen, Vorträgen oder andere Veranstaltungen: Zwischen 40 und 50 Personen sind hier keine Seltenheit. "Das leichte Jahresminus ist hauptsächlich der Änderung der Schlussbilanz geschuldet", erklärte Rechnerin Regina Bürer. Allerdings lebe man von den Rücklagen, da es keine Einnahmen gäbe, unterstrich der Vorsitzende. Deshalb stellte er die Frage, ob man sich weiterhin die Großzügigkeit mit Verzehrbons an den Weihnachtsfeiern leisten könne. Einstimmig beschloss die Versammlung, auf diese Bons zu verzichten. Dafür sollte man das Grillkässchen bei Marlies Reich etwas füttern, wie Mitglied Wolfgang Hepting anregte.

Ortsvorsteher Helmut Wölfle würdigte das Engagement des Ortsverbands, er hob die so wichtige Kommunikation in der heutigen Zeit durch den Verein hervor. Die Gemeinde und die Vereine stehen hinter dem VdK, was sich durch das zur Verfügung Stellen des Proberaums des Musikvereins bei den Kaffeenachmittagen auch zeigte.

Neumitglieder auf der einen Seite, langjährige Mitglieder auf der anderen Seite – dies sei die richtige Basis für die Zukunft des VdK, so der Vorsitzende. Für zehnjährige Mitgliedschaft konnte er dem Ortsvorsteher Helmut Wölfe und Siegfried Tröndle graulieren.

Auch im kommenden Vereinsjahr bleibt es beim VdK Dittishausen interessant. So stehen neben den Kaffeenachmittagen im April und November eine Fahrt an den Vierwaldstättersee, der Besuch beim Zwiebelfest, das Grillfest und die Weihnachtsfeier an. Auch versuche man, Eintrittskarten für die Winterwelt im Europapark zu bekommen. Informationen über das neue Pflegestärkungsgesetz gab es für die Mitglieder kostenlos.