Dittishausen Urlauber seit 1967 von Dittishausen begeistert

Adelheid und Adolf Töller aus Köln sind seit 50 Jahren treue Gäste im Ferienort.

Schon seit 50 Jahren kommen Adolf und Adelheid Töller aus Köln als Feriengäste nach Dittishausen. Jetzt wurden sie für diese Gästetreue ausgezeichnet. „Das ist schon eine Ehrung wert“, erklärte die Leiterin des Interhome-Office und Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, Jessica Scherzinger, als sie die Sektflasche entkorkte. Die Kölner entdeckten 1967 in der Kölnischen Rundschau eine Anzeige vom Feriendorf Dittishausen. Seither verbringen die Töllers ihren Urlaub immer in den Dittishauser Ferienhäusern. „Wir genießen hier die Natur, wir lieben die Freundlichkeit der Menschen und fühlen uns in einem Teil unseres Herzens schon als Dittishauser", erklärt das Ehepaar. Das Langlaufen hätten sie hier kennen und lieben gelernt.

Noch genau können sie sich an ihren ersten Aufenthalt erinnern, als sie mit ihrer damals zweijährigen Tochter an einem Sonntag im Jahr 1967 ankamen. Am ersten Ferienhaus Bayer angekommen, verwies man sie an Bürgermeister Fritz Rupp, der ihnen zunächst ein Ferienhaus, allerdings für nur eine Woche, anbieten konnte. Rupp, für sein Organisationstalent bekannt, hatte in der Zwischenzeit für den dreitägigen Übergang eine kleine Ferienwohnung gefunden, um dann den Umzug in ein anderes Ferienhaus zu ermöglichen. Der Umzugsstress war schnell vergessen, denn das am Waldrand gelegene Domizil mit einer großen Wiese für die Tochter zum Spielen, machte alles wieder wett. Die Tochter war so von den Blumen, Schmetterlingen und Käfern begeistert, dass sie überhaupt nicht mehr zurückwollte. „Jeden Tag kam sie mit Neuem an, mit Schnecken und Würmern“, erinnert sich Mutter Adelheid noch heute.

Immer wieder kamen Adolf und Adelheid Töller nach Dittishausen zurück, viele Jahre mit ihrer Mutter, aber auch mit Verwandten und Bekannten, denen sie das schöne Dittishausen und die Region zeigen wollten. Adelheid Töller agiert auch als Dittishauser-Beraterin im fernen Köln und hat so manchen schon den Ferienhaus-Tipp gegeben, so auch einer achtköpfigen Familie.

Die Verwurzelung auch zu den Dittishauser Bürgern zeigt sich in der Begegnung mit Karl Burkhard, der ihnen eine Uhr persönlich nach Köln brachte. „Mit drei Mann haben wir die schwere Uhr in den zweiten Stock getragen“, erzählt Adolf Töller. Jetzt genießt das Kölner Ehepaar vor allem die Ruhe und Annehmlichkeiten des Ferienhauses Gabriele an der Feldbergblickstraße.