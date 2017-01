Unadingen Unadinger Silvester-Bürgerversammlung thematisiert aktuelle Projekte

Ein Rück- und Ausblick prägten die Unadinger Silvester-Bürgerversammlung, die mit über 100 Teilnehmern wieder gut besucht war und den Rahmen für die Auszeichnung treuer Blutspender bildete.

Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach, der sieben öffentliche Sitzungen des Ortschaftrates und drei Ortstermine bilanzierte, zeigte sich zufrieden mit den im Löffinger Haushalt verankerten Maßnahmen. Verschoben wird lediglich der Gehweg entlang der Kirchäckerstraße bei den Anwesen Kramer. Würdig gestaltet wurde im Mai die Gedenkfeier zu „100 Jahre Großbrand im Unterdorf“.

Der Statistik des Ortsvorstehers war zu entnehmen, dass die Einwohnerzahl mit 1008 (Vorjahr 1006) stabil bleibt. Einen großen Bevölkerungsanteil stellen mit 162 Personen die über 65-jährigen. Geburten waren drei und Sterbefälle neun (Vorjahr sechs) zu verzeichnen. Im Kindergarten werden derzeit in zwei Gruppen 41Kinder (Vorjahr 33) betreut, fünf Kinder unter drei Jahren werden im sogenannten „Spatzennest“. 58 Schüler (Vorjahr ebenfalls 58) werden an der Grundschule Bachheim/Unadingen unterrichtet. 823 Euro ergab die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge. Dankesworte gingen an Robin Hofheinz und Jonas Bruder, die sich bereitwillig für die Sammelaktion zur Verfügung stellten.

Mit Blick auf den neuen Haushalt steht über allem die seit vielen Jahren geforderte Sanierung des Eisenbahnweges, was bislang nicht zuletzt auf Grund der komplexen Eigentumsverhältnisse versagt blieb. Wie sich hierzu Bürgermeister Tobias Link gleich äußerte, sind die Grundstücksverhandlungen mit der Deutschen Bahn mittlerweile unter Dach und Fach. Auf dieser Basis gab der Gemeinderat grünes Licht für die Ausschreibung der erforderlichen Tief- und Straßenbauarbeiten für den Bahnhofsbereich, die dieses Jahr aufgenommen und abgeschlossen werden. Mit rund 550 000 Euro beziffert das Stadtoberhaupt die Maßnahme, mit der auch Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Bislang erfolgt die Entwässerung aller Gebäude im Bahnhofsbereich über geschlossene Gruben, die in bestimmten Zeitabständen ausgepumpt werden müssen. Die Arbeiten umfassen auch die bestehende Trinkwasserleitung. Wie bei allen derzeitigen Baustellen ist die Verlegung von Leerrohren für das schnelle Internet vorgesehen. Mit einer Küchenzeile und Gläserspülstation soll die Küche in der Bürgerhalle erweitert werden, wofür 40 000 Euro veranschlagt sind. Nach Abschluss dieser Maßnahme wäre die Küche auf neuesten Stand. Im Rathaussaal wird die Deckenbeleuchtung erneuert, im gleichen Zuge soll eine Schallschutzdecke für bessere Akustik eingebaut werden. Vorgesehen sind Planungskosten (25 000 Euro) für ein Feuerwehrgerätehaus, wobei der Standort derzeit offen bleibt. In den Etat eingebaut sind im üblichen Rahmen Randsteinerneuerungen und Planzungen, wobei die Ortsverwaltung bei letzterem mit einem Friedbaum mit Urnengräbern auf neue Wege geht und mit alternativen Bestattungsformen der neueren Entwicklung Rechnung trägt, wie Fehrenbach dies formuliert.

Wie zu erwarten, wurde das schnelle Internet Thema, wozu Bürgermeister Link den aktuellen Sachverhalt beleuchtete.





Die Geehrten

Der Unadinger Rotkreuzverein ehrt am letzten Tag des Jahres treue Blutspender. Dies sind für zehn Spenden Thomas Fehrenbach, Jannik Happle und Simon Wolf. Für 25 Spenden Horst Gänsler, 75 Mal zum Aderlass ging Benno Ketterer. DRK-Vorsitzender Martin Netz würdigte dies als unverzichtbaren Beitrag zur Lebensrettung und dankte mit Urkunden und Ehrenabzeichen verbunden mit dem Appell zur Nachahmung. (os)