Unadingen Unadinger Kirchturm muss saniert werden

Unadinger Pfarrgemeinde hofft auf Spenden und Gönner. Arbeiten sind mit rund 294 000 Euro veranschlagt.

Der Kirchturm und Glockenstuhlbereich der Unadinger Kirche muss saniert werden. Zwar waren bereits im Jahr 2013 im Zusammenhang mit der Innenrenovierung der Pfarrkirche auch Arbeiten im Turmbereich vorgesehen, die zunächst nicht sehr umfangreich veranschlagt waren. Bei genaueren Untersuchungen durch das Erzbischöfliche Bauamt und hinzugezogener Fachleute stellt sich die Sachlage allerdings anders dar, so dass jetzt die Turmsanierung als eigene Maßnahme geplant werden muss. Die ermittelten Kosten für die notwendigen und sinnvollen Maßnahmen belaufen sich auf stolze 294 000 Euro. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hat folgender Finanzierung zugestimmt: Allgemeine Rücklagen der Pfarrei 51 400 und Rücklagen für die Pfarrkirche 25 000 Euro, neben vorhandenen Mittel der Stadt (20 000) und Zuschuss der Diözese mit 117 600 Euro (40 Prozent) muss ein Darlehen mit 80 000 Euro aufgenommen werden. Der notwendige Griff in die nicht allzu großen Rücklagen der Pfarrei und das Darlehen machen die finanziellen Spielräume eng, die Pfarrei ist daher dankbar für Spenden. Geplant ist, dass die Sanierungsarbeiten nach dem Bruderschaftfest (18. Juni) beginnen. Die Kostenermittlung beinhaltet auch die Erneuerung des Kirchturmdaches, welche das Einrüsten des Turms erfordert sowie auch den Außenanstrich des Kirchturms.

In diesem Zusammenhang gibt es natürlich die Bestrebung, den Außenanstrich der kompletten Kirche zu erneuern, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Eine offizielle Kostenabschätzung gibt es derzeit noch nicht, zumal in diesem Zusammenhang auch der Zustand des Kirchendachs abschließend überprüft werden muss. Wie schon im Pfarrbrief der Seelsorgeeinheit Löffingen erwähnt, sind die noch frei verfügbaren Rücklagen nach der Entnahme für die Kirchturmsanierung nicht mehr allzu groß. Von der dann noch verfügbaren Gesamtrücklage von 205 000 Euro sind zirka 185 000 Euro für den Bau eines Pfarrgemeindehauses zweckgebunden. Dieses Projekt wird zwar seitens der offiziellen Gremien des Pfarrgemeinderates seit zehn Jahren nicht mehr verfolgt, kann aber auf Grund der Satzung des Ende der neunziger Jahre hierfür gegründeten Baufördervereins ohne Änderung dieser nicht anderweitig verwendet werden. Um das Vorhaben der kompletten Außenrenovierung der Kirche auf den Weg zu bringen, ist daher jede Spende hilfreich.

Katholische Kirchengemeinde Löffingen/Unadingen St. Georg, Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, IBAN: DE72 6949 0000 0000 130 508, Stichwort: „Turmsanierung“.