Unadingen Unadinger Firma Föhrenbach ehrt treue Mitarbeiter

Spezialisten für Präzisionstechnik zeichnen sieben Arbeitsjubilare zum Jahresende aus.

Gleich sieben Mitarbeiter konnten bei der Unadinger Firma Föhrenbach im Rahmen der Jahresabschlussfeier ein Jubiläum feiern. Verbunden mit einem Präsent bedankte sich die Geschäftsführung mit Firmengründer und Geschäftsführer Manfred Föhrenbach, Bianca Föhrenbach und Oliver Schulte für die engagierte Mitarbeit und Treue zum Unternehmen. Auf stolze 30 Jahre zurückblicken kann Gerold Happle. Er begann seine Tätigkeit in der Fertigung und ist seit über 20 Jahre für die Qualitätssicherung und das Lager zuständig. Mit einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Brigitte Vollmer-Ludt (Sekretariat der Geschäftsleitung und Auftragsabwicklung), Matthias Wolf (Technischer Zeichner) und Astrid Lindgren (Auftragsabwicklung im Service und der Steuerungstechnik). Seit 15 Jahren liegt die Verantwortung in der Finanzbuchhaltung bei Patricia Götz, in derselben Zeitspanne engagier sich Bianca Föhrenbach in der Personal- und Geschäftsleitung. Zehn Jahre dabei sind Daniela Grieshaber (Montage) und Sandra Faller vom Vertriebsteam. Die Föhrenbach Firmengruppe ist Entwickler und Hersteller von hochpräzisen Komponenten, Einheiten und Systemen für Linear- und Rundbewegungen in der Automatisierungstechnik und im Präzisionsmaschinenbau. Zum Kundenkreis des 1975 gegründeten Unternehmens zählen namhafte Kunden des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus sowie aus spezifischen Branchen wie der Lasertechnik, Schleiftechnik, Mess- und Prüfanlagetechnik, CNC-Anlagen oder Medizintechnik.