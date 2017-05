Unadingen Unadingen hat nun einen eigenen Boule-Platz

Neuer Treffpunkt in der Ortsmitte wird am Samstag mit einem kleinen Turnier eingeweiht.

Boule, der vor allem von den Franzosen so geliebte Freizeitkugelsport, zieht nun auch in Unadingen ein. Am Samstag, 20. Mai, wird der neue Boule-Platz in der Ortsmitte eingeweiht. Bereits im Jahr 460 vor Christus empfahl Hippokrates diesen Sport, im 14., 15., 16. und auch 17. Jahrhundert war das Boule-Spiel immer wieder verboten. 1900 gehörte Boule zu den Sportarten, die in Paris anlässlich der Weltausstellung veranstaltet wurde. Im Jahr 2017 kehrt dieser Kugelsport nun in Unadingen ein und mit ihm die feierliche Eröffnung des neu geschaffenen Dorfplatzes. An der Ecke Mauchachstraße/Weißkreuzstraße wurde aus der Abstellfläche ein attraktiver Dorftreffpunkt geschaffen.

Neben einer kleinen Mauer und Sitzsteinen ist auch ein Boule-Platz entstanden. Ob dieser genutzt wird, wurde teilweise angezweifelt. Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach sprach sich klar für das neue Sportangebot aus, zumal der Sandplatz kostengünstig errichtet werden konnte. Hinter dem gläsernen Bushalthäuschen, dass ringsum schön bepflanzt wurde und vor den öffentlichen Parkplätzen wurde die Fläche mit Sand aufgefüllt. Die 80 Zentimeter hohe Mauer dient zur Stützung des Hanggeländes. Der Blick des Ortschaftsrats nach Friedenweiler hatte mit zu dieser Umwandlung geführt.

Nun soll dieser neue Dorftreffpunkt am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr mit den Bürgern eingeweiht werden. Der Platz soll mit einem Boule-Turnier in Betrieb genommen werden, als Mannschaften stehen sich der Ortschaftsrat und Vertreter der Unadinger Vereine gegenüber. Ein Boule-Trainer aus Mundelfingen wird den Gästen die Regularien beibringen. Der Musikverein Unadingen sorgt für die musikalische Unterhaltung.