Unadingen Umzug als Unadinger Fasnethöhepunkt

Jeder Elferrat steuert ein Motiv bei. Stiefelzunft bestätigt ihr bewährtes Führungsteam.

Die Unadinger Stiefelzunft kann weiterhin auf die bewährte Führung setzen. Mit einem überwältigenden, einstimmigen Votum ausgestattet, hat Vorsitzender und Narrenvater Harald Schu für weitere zwei Jahre die Geschicke der Unadinger Fastnacht inne. Auch sein Stellvertreter Volker Oschwald erhielt das weitere Vertrauen, die Finanzen bleiben in bewährten Händen von Albert Engesser.

Der Ausblick auf die kommenden Wochen prägte den weiteren Verlauf der Jahresversammlung, die mit 136 Anwesenden guten Besuch verzeichnete. Am 11. Februar steigt der beliebte Öschabend in der Löffinger Festhalle.

Die „Hohen Tage“ verlaufen weitgehend in gewohnten Bahnen. Beginn ist am Schmotzigen Donnerstag mit der Kinder- und Schülerbefreiung sowie Entmachtung des Ortsvorstehers. Nachmittags folgt der Narrenumzug mit Narrenbaumsetzen durch Zimmermannsgilde und den Elferrat. Abends treffen sich die Hemdglonker zum Umzug mit anschließendem Hemdglonkerball.

Am Fastnachtssontag steigt der Bunte Abend der Vereine mit den Unadinger Dorfmusikanten. Bereits am Montag treiben die Hexen beim Umzug ihr Unwesen, am Nachmittag präsentieren die Kinder ihren Umzug. Um 18.30 Uhr wird es vor der Bürgerhalle ein Hexenfeuer geben, danach folgt der Hexen- und Kostümball mit den „Kirnbergern“.

Höhepunkt soll wieder der große Umzug am Dienstag werden. Motto: „Was wir immer schon wissen wollten“. Hierzu wird traditionell jedes Elferratsmitglied ein Motiv in bunter Aufmachung beisteuern. Abends folgt der Ausklang mit Versteigerung des Narrenbaums. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht konnte eingangs Albert Engesser vorlegen. Die Stiefelzunft zählt derzeit 402 Mitglieder, davon 17 Ehrenmitglieder.

Eine Anregung zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge hatte Ortvorsteher Elmar Fehrenbach in der Narrenversammlung, wobei er die aktuell zwei Euro nicht angemessen findet. Bereichert wurde die Versammlung durch die Diaschau von der Fastnacht 2016, wobei mancher Schnappschuss für Erheiterung sorgte.