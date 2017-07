Löffingen Umbruch beim Fußballclub Löffingen

Dringend neuer Pächter für das Clubheim und Schiedsrichter gesucht. Ehrungen für langjährige Mitglieder.

"Sportlich ist der FC Löffingen mit dem achten Platz in der Landesliga der ersten Mannschaft, dem Erhalt in der Kreisliga A der zweiten Mannschaft und einer engagierten Jugendarbeit sehr zufrieden", erklärte Vorsitzender Klaus Auer in der Hauptversammlung. Doch trotzdem plagen den Verein Sorgen. Zum einen ist es der Weggang des langjährigen Clubheimpächters Thomas Wider, zum anderen ist es das Fehlen von Schiedsrichtern. Dringend wird deshalb ein neuer Pächter für das Clubhaus gesucht, ebenso Schiedsrichter, um nicht die knapp 3000 Euro Strafe bezahlen zu müssen. Diese Strafen, aber auch die Kosten für Strom und Wasser sind mitverantwortlich für das Jahresminus in der Kasse von Jasmin Siebler.

Derzeit erlebt der FC Löffingen einen entscheidenden Umbruch. Nach fünf Jahren hat Erfolgstrainer Tobias Urban den Trainerstab nun an Tim Heine übergeben. Auch der Co-Trainer der ersten Mannschaft, Gerold Happle, wird eine Pause einlegen. Bei der zweiten Mannschaft hört Trainer Michael Baumann nach vier Jahren auf, ebenso sein Betreuer Emanuel Kaufmann. Nur noch ein Jahr steht dem Verein Jugendleiter Michael Wetterer zur Verfügung. Auch bei den Neuwahlen gibt es Veränderungen. So wird Volker Egy Volker Haas als Beisitzer ablösen. In ihren Ämtern bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Rainer Knöpfle und Pressewart Wilfried Münzer.

Die Ehrungen zeigen das Engagement und langjährige Treue der Mitglieder. 40 Jahre gehören Rudolf Lasson und Wolfgang Javers dem FC Löffingen an. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Volker Egy, Dominik Ikic, Wilfried Münzer, Tobias Urban, Adolf Fetz, Alexander Münzer, Axel Köpfler, Oliver Beck, Thomas Hofmeier und Monika Reichenbach ausgezeichnet.

Bürgermeister Tobias Link unterstrich die Bedeutung der Jugendarbeit des FC Löffingen, der mit den Spielgemeinschaften auch über den Tellerrand hinausblicke. "Als Landesligist ist der FCL auch ein wichtiger Vorzeigeverein für die Sportstadt Löffingen", sagte Link. Überrascht wurde der Schultes vom Vorsitzenden Klaus Auer, der dem Stadtoberhaupt die Jahreskarte mit der Nummer 1 überreichte.

Auch der Bürgermeister hofft, bald einen Clubhauspächter zu finden. Thomas Wider hat in den vielen Jahren Akzente gesetzt. „Er hinterlässt ein riesiges Loch“, bedauert Vorsitzender Klaus Auer den Weggang. Das Clubhaus in Eigenregie zu bewirten, sei bei diesem großen Spielbetrieb nicht möglich.