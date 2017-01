Geisingen Über zwei Promille: Betrunkener fährt mit Auto zur Unfallstelle

Eine Unfallstelle wurde einem Autofahrer bei Geisingen zum Verhängnis, der zu tief ins Glas geschaut hatte: Über zwei Promille lautet das Ergebnis, das die Polizei vermeldet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 311 ist am Samstag, kurz vor 20 Uhr, ein Renault Clio an die Unfallstelle gekommen, dessen Fahrer betrunken war.



Wegen seines Zustandes musste der 26-jährige Fahrer in ein Testgerät blasen. Das Ergebnis lag deutlich jenseits der zwei Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und der Verlust des Führerscheins.