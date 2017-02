Löffingen Über 100 Akteure auf der Löffinger Öschbühne

Saalfasnet startet mit zentralem Öschabend. Dittishausen ist indiesem Jahr der Festwirt. Noch gibt es Karten für Narrenspektakel.

Vor 40 Jahren hob sich erstmals der Vorhang zu den mittlerweile bekannten Öschabenden, nun ist es am kommenden, Samstag 11. Februar, wieder so weit: Mehr als 100 Akteure der Narrenzünfte aus Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Rötenbach und Unadingen werden dem närrischen Publikum ein knapp dreistündiges närrisches Programm in der Festhalle bieten. Erstmals seit längerer Zeit werden die 20-er, die in der Löffinger Fastnacht eine Sonderstellung haben, sich beim Öschabend mit viel Schwung beteiligen.

Das Öschprogramm ist ein gemeinsamer Fastnachtsabend, allerdings ist abwechselnd eine Öschzunft auch der Festwirt. Dies bedeutet, der Narrenvater der Zunft hat die ehrenvolle Aufgabe den Öschabend zu eröffnen, dieser Narrenverein übernimmt auch die Bewirtung und stellt den Ansager. In diesem Jahr ist die Geißenzunft Dittishausen an der Reihe. Zunftmeister Ludwig Speth wird die Gäste begrüßen und zum Einmarsch der Zünfte aufrufen. Als Conférencier kann Dittishausen mit Florian Herberger auf ein echtes Komik-Show-Talent aus den eigenen Reihen zählen. Das Programm, soviel verrät Regisseur Clemens Dienstberger, spannt den Bogen von tänzerischen Darstellungen, über erfrischende wortwitzige Impressionen, heitere Slapsticks bis hin zu grandiosen Blicken durch die närrische Polit- und Kommunalbrille. Clemens Dienstberger wird von Jörg Wider unterstützt, der viele Jahre am Regiepult der Öschabende saß.

Um eine solche Großveranstaltung zu meistern, bedarf es vieler Helfer vor und hinter der Bühne. Angefangen vom Auf- und Umbau der Kulissen über den Ton, die Technik bis hin zur Maske. Seit Jahren ist Laternenrat Franz Scholz als Oberorganisator verantwortlich. Alles läuft Hand-in-Hand, so dass die Gäste einfach nur genießen und vor allem viel lachen können. Für die tänzerischen Augenweiden rocken die Gardegirls aus Unadingen und die Feuerfunken aus Rötenbach die Bühne. Was hinter den Kulissen der Narrenvereine Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen oder Rötenbach passiert, bleibt noch das große Geheimnis. „Es wird auf jeden Fall spitze“, erklärt Franz Scholz schmunzelnd.

Nichts wird dem Zufall überlassen und so wurde das Schwarzwald-Quintett engagiert, welches vor und zwischen den Aufführungen für ordentliche Stimmung sorgen wird.

Schwarzwald-Quintett

Karten für den Öschabend gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Löffingen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle.

Schon im vergangenen Jahr zeigte das Schwarzwald-Quintett, dass es Menschen mitreißen kann. Nach dem Öschabend werden die sechs Vollblutmusik mit aktueller und fetziger Musik, Volksmusik, Schlagern, Party-Hits bis hin zu deftiger Rockmusik zum Tanz auffordern. Die Livemusik des Schwarzwald-Quintetts wird mit einer modernen Licht-Show abgerundet. (pb)