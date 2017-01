Löffingen Tourismus-Aktion: Entschleunigen in Löffingen im Fackelschein

Die "Aktion Licht aus" der Hochschwarzwald Tourismus GmbH lockt über einhundert Interessierte nach Löffingen. Die Teilnehemr sollen sich mit der Aktion vom vorweihnachtlichen Stress erholen.

„Licht aus – entschleunigen“, diese Aktion der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), stieß auch in Löffingen auf eine gute Resonanz. Rund 100 Bürger versammelten sich am Sonntagabend um 18 Uhr vor dem Maienländer Tor, um eine Stunde das Städtle ohne das übliche Licht zu genießen, welches nur mittels Schwedenfeuer und dem Schein der Fackeln erhellt wurde. Diese Atmosphäre, so Nicolaus Prinz, Zielgruppenmanager „Anspruchsvoller Genießer“ bei der HTG, sollte nach all dem Stress von Weihnachten und Neujahr zur Entschleunigung beitragen. „Das Städtle in dieser tollen und vor allem nicht gewohnten Stimmung zu genießen, ist etwas Besonderes“, erklärte auch Marion Liebermann. Die Kälte wurde durch Glühwein gemildert. Während die einen nur da standen und Stille und Stimmung genossen, nahmen andere die Gelegenheit wahr, im Schein des Feuers zu kommunizieren.

Leider verliere in der heutigen stressigen Zeit die Besinnung und Ruhe, aber auch die Kommunikation immer mehr an Bedeutung, so Prinz. Diese eine Stunde, in Breitnau waren es sogar zwei Stunden, sollte der Bevölkerung wieder diese Möglichkeit aufzeigen. Eine tolle Idee, fanden die Teilnehmer. Sie genossen das Treffen vor dem Maienländer Tor vor allem für eine Stunde der Kommunikation.