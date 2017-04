Löffingen Torsten Schelb hat die Stadtmusik Löffingen geprägt

Stadtmusik Löffingen: Nach 24 Jahren im Vorstand tritt der langjährige Geschäftsführer Torsten Schelb zurück. Auch die Stadtmusik Löffingen sucht Nachwuchs

Löffingen (pb) Die Löffinger Stadtmusik (SML) ist ein Kulturträger, der selbst im Vatikan schon auf sich aufmerksam gemacht hat.

24 Jahre lang war Torsten Schelb der Mann hinter der Stadtmusik, der mit seinem Wissen, Können und Ehrenamtsarbeit den Verein maßgeblich geprägt hat. Ob die stets aktuelle Webseite, Dirigentenverträge, Rechtsgeschäfte, Satzungsänderungen, Versicherungen oder Gema-Angelegenheiten, alles ging über den Tisch von Torsten Schelb, der neun Jahre als Schriftführer und zuletzt 15 Jahre als geschäftsführender Vorsitzender aktiv war. Dazu war er bei Festlichkeiten der Chefkoch hinter der Pfanne, untermauerte Vorsitzender Paul Wolber das Engagement, und auch im Festausschuss hatte er zündende Ideen. Dirigent Thomas Epple würdigte Torsten Schelb als großes Vorbild, als treuen kompetenten Wegbegleiter, ein Mann der die SML intensiv geprägt habe.

Ein dickes Lob ging auch an Sarah Lade für ihre Arbeit als Leiterin des Orchesterrates und an Wolfgang Wilde, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Jugendleiters nicht mehr wahrnimmt.

Jugendarbeit: Die Jugendarbeit bei der SML ist mit 32 Kindern im Vororchester (VO) und 37 Kindern und Jugendlichen im Jugendblasorchester (JO) auf den ersten Blick ganz gut, wenn da nicht die Anfängergruppe wäre, die nur aus einem Kind besteht. Vor diesem Hintergrund, so der langjährige Dirigent Thomas Epple, sei die Vakanz des Jugendleiters nicht ideal. Die Arbeit wird nun kommissarisch von Bianca Berggötz und Matthias Wehrle übernommen. Die Verantwortlichen der SML werden sich Gedanken machen, wie man mit neuen Möglichkeiten die Kinder für die Musik begeistert um sie als neue Mitglieder gewinnen zu können.

Der Blick ins vergangene Jahr zeigt, dass man mit einem Kinderkonzert, dem Auftritt bei den Neujahrs- und Muttertagskonzerten, sowie beim Nikolausmarkt schon einen guten Weg eingeschlagen hat. Auch mit der Jugendkonzertreise, diese führt dieses Jahr nach Holland, setzt die SML für den Nachwuchs tolle Akzente. Zufrieden, so Jugendleiter Wolfgang Wilde, sei man auch bei den Leistungsabzeichen. Celina Domachowski, Lisa Schreiber und Corinna Spitzner absolvierten dies in Silber, Lennart Wider, Marin Mayer, Bastian Bauch, und Timon Frei in Bronze.

Die Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule zeigte sich in der Umstrukturierung der Bläserschule.