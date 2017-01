Löffingen Thomas Haag führt Löffinger Kirchenchor

Eugen Doser gibt nach 16 Jahren den Vorsitz der Kirchensänger ab.

Nach 16 Jahren trat Eugen Doser als Vorsitzender des Kirchenchors Löffingen zurück. Ein nicht leichter, aber wohl überdachter Schritt. In geheimer Wahl wurde einstimmig der 53-jährige Zimmerer-Meister und langjährige Sänger Thomas Haag als Dosers Nachfolger gewählt. Er würdigte bei der Hauptversammlung in seiner ersten Amtshandlung die engagierte Arbeit seines Vorgängers. Ebenfalls neu ist im Team Notenwartin Gerlinde Scholz, in ihren Ämtern bestätigt wurden Luzia Vogelbacher und Kassiererin Irmgard Bergunda, die der Versammlungen einen positiven Bericht vorlegte. Derzeit gehören dem Chor 28 Mitglieder an. Zehn Jahre sind Maria Fischer, Margarete und Reinhold Krämer mit dabei, die ihre Ehrung allerdings nicht persönlich in Empfang nehmen konnten. Dafür durfte sich Josef Burger freuen, der seit 23 Jahren der Herr über die zahlreichen Noten ist. Das große Engagement als Notenwart erfordere eine besondere Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit, so Eugen Doser. Dieser wurde von Stadtpfarrer Eugen Dannneberger für seine 16-jährige Vorstandstätigkeit gewürdigt. "Viel Arbeit, aber auch Freude stecken hinter dieser langen Zeit", so der Pfarrer. Präses Dannenberger würdigte die Sakralmusik, die in der Liturgie einen sehr hohen Stellenwert habe. „Ich bin sehr dankbar für ihre Arbeit als Chor“, sagte der Stadtpfarrer.

Der Löffinger Kirchenchor hat eine lange und traditionsreiche Geschichte, die bis ins Jahr 1558 zurück zu führen ist. Seit Oktober 2011 wird der Chor vom freischaffenden Sänger, Musikpädagogen und Chorberater Neal Banerjee geleitet. Der gebürtige Kanadier hat in Löffingen viel Unterstützung erfahren, aber auch den Mut neue Wege zu gehen. Die Qualität des Chors sei sehr hoch und das Klangbild und die Gestaltung der Liturgie, aber auch der weltlichen Auftritte, von großer Begeisterung geprägt.

Das Repertoire soll weiter ausgebaut werden, hier würden noch dringend neue Mitglieder, vor allem Männerstimmen gesucht. Dass im Chor nicht nur das Singen zu Hause ist, sondern auch eine Offenheit und tolle Kameradschaft herrscht, konnte man in dem ausführlichen Bericht von Luzia Vogelbacher hören. 72 Termine, davon 51 Proben und 21 Auftritte und gesellige Termine, standen auf der Liste der Schriftführerin. Der Probenbesuch lag bei 83 Prozent. Drei Neuzugänge und ein Abgang waren zu verzeichnen.

Die Ziele sind schon gesteckt, so öffent am Fastnachtsmontag die Kaplanei, am 4. Juli ist das Pfarrfest und in der letzten Novemberwoche Firmung.