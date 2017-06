Löffingen Stricken für den guten Zweck in Löffingen

Zum Tag der Handarbeit ruft der Löffinger Strickkreis zur Mitmachaktion zu Gunsten der SOS-Kinderdörfer auf.

Die Strick- und Häkelnadeln glühen wieder am Samstag, 10. Juni, wenn in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum „Tag der Handarbeit“ aufgerufen wird. Seit Jahren ist auch Maria Pöllmann-Bürgi von der Löffinger Stoff- und Wollstube mit dabei und so werden auch im Baarstädtchen die Nadeln fleißig klappern. Maria Pöllmann-Bürgi hat im Geschäft eine Strickecke eingerichtet, bei gutem Wetter werden die Teilnehmer im Freien stricken oder häkeln. „Garne sind vorhanden, ebenso Strick- und Häkelanleitungen“, erklärt die Löffinger Initiatorin. Nadeln können mitgebracht oder auch ausgeliehen werden. Somit steht der großen Handarbeitsaktion am morgigen Samstag nichts mehr im Wege. Auch Anfänger oder wenig Geübte sind herzlich willkommen. Sie werden von den erfahrenen Strickhasen unterstützt. Auch Jugendliche können hier Erfahrungen sammeln, ihre kreativen Ideen umsetzen. Maria Pöllmann-Bürgi wird den Strickkreis auch kulinarisch verwöhnen.

Die Benefizaktion „World Wide knit in Public“ soll in diesem Jahr den SOS-Kinderdörfern zugutekommen. Das neue Konzept der Initiative Handarbeit steht deshalb unter dem Motto „Superheld machen – Superheld sein“. Kuscheltiere aller Art sind heuer angesagt. Die Anleitungen können über die Initiative heruntergeladen werden. Für jedes handgemachte Superheld-Kuscheltier welches bis 31. Oktober auf Instagram, Pinterest oder Facebook gepostet wird, spendet die Initiative Handarbeit fünf Euro für die Bildungsprojekte der SOS Kinderdörfer. „Jedes Kind hat Recht auf Bildung“, so das Ziel der SOS-Kinderdörfer, denn ein guter Schulabschluss ist die Grundlage und Garant für eine bessere Perspektive.

Neben dieser Aktion wird das ganze Jahr über in der Löffinger Stoff- und Wollstube für einen guten Zweck gestrickt. Immer am Dienstagnachmittag trifft sich die Runde, um hauptsächlich Kinderkleidung herzustellen, die an soziale Einrichtungen gespendet wird. Doch nicht nur dies füllt die Spenderkasse, auch der Verkauf von anderer gestrickter oder gehäkelter Kleidung, Accessoires, Knuddeltieren oder anderer Woll-Kreationen. Regelmäßig bekommen die Damen auch Woll- und Garnspenden, sodass der Strickkreis schon so manche Organisation und bedürftige Menschen unterstützten konnte.