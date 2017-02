Löffingen Startschuss für Löffinger Breitbandausbau

Gemeinderat vergibt Bauarbeiten für schnelles Internet. Verlegen der Glasfaserleitungen startet im April.

Das Löffinger Glasfasernetz nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Der Gemeinderat gab bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Bauarbeiten. Damit geht das Projekt in seine Umsetzungsphase. Die Trassenführung wurde bereits im Planungsstadium so gewählt, dass in möglichst großem Umfang auf bestehende Leerrohr-Verbindungen zurückgegriffen werden kann und möglichst viele Haushalte entlang des Glasfasernetzes, mit dem bestehende Verteiler angefahren werden, liegen. Die Gesamtmaßnahme wurde in zwei Lose aufgeteilt und öffentlich ausgeschrieben. Los eins umfasst dabei die Ortsteile Löffingen, Seppenhofen und Reiselfingen. Los zwei bezieht sich auf die Ortsteile Unadingen und Dittishausen.

Mit den Arbeiten für Los eins beauftragte der Gemeinderat die Firma Vetter aus Hüfingen. Das Unternehmen hatte im Ausschreibungsverfahren mit rund 684 330 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Den Auftrag für Los zwei erhält zu einem Preis von rund 556 100 Euro die Firma Lienhard aus Waldshut-Tiengen als günstigste Bieterin. Die Kosten für die beiden Lose zusammengefasst, liege man mit rund 1,24 Millionen Euro rund 100 000 Euro unter der Kalkulation, erläuterte Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel. Die Bauarbeiten sollen spätestens im April anfangen, sofern die Wetterbedingungen lege man bereits früher los, so Thomas Rosenstiel weiter.