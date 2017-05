Dittishausen Spaß mit dem Leiterwagen in Dittishausen

Leiterwagenfest mit Gaudirennen begeistert viele Zuschauer. Maike Martin zur Miss Leiterwagen 2017 gekürt.

Rund 1000 Besucher, gute Stimmung, ein perfekter Moderator und eine imposante Oldtimershow sorgten für ein gelungenes Leiterwagenfest. Am Ende gewann die Geißenzunft dieses ungewöhnliche Rennen und Maike Martin aus Stegen wurde zur Miss Leiterwagen gekürt.

Das Leiterwagenrennen forderte die Mannschaften, die durch den Parcours mussten, bestückt mit den Aufgaben den Wagen fahrbereit zu machen, aber auch Strohballen auf- und abzuladen. Dazu mussten sie zeitlich flott unterwegs sein. Für die vielen Zuschauer war es ein Vergnügen, für die sechs Mannschaften waren Geschicklichkeit, Schnelligkeit und auch eine gute Fitness angesagt. Doch es lockten tolle Preise, was die Teams anspornte. Dazu zeigte sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke als perfekten Moderator, der die Stimmung richtig anheizte. Am Ende siegte die Geißenzunft, die nun einen Reisegutschein in Höhe von 500 Euro in Anspruch nehmen darf. Mit zwölf Sekunden Abstand sicherte sich der Narrenverein Ruhrmattenschimmel aus Bollenbach die Vizemeisterschaft und somit auch eine Brauereibesichtigung mit Umtrunk und Imbiss in Donaueschingen. Der Essengutschein in Höhe von 100 Euro ging an die Südtiroler-Schwarzwald-Slowenen, die seit Beginn an mit dabei sind. Der Pechvogel des Jahres war der SV Unadingen, doch dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Nicht ganz so einfach hatte es die Jury um Micha Bächle, Jürgen Dederichs und Helmut Wölfle, die Miss Leiterwagen zu küren. Die jungen Damen posierten als Modells und geizten nicht mit ihren Reizen. Am Ende hatte Maike Martin von den Dreisamtäler Nebelwölfen aus Stegen die Nase vorn.

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz, für sie gab es ebenfalls ein Rennen. Bei den Jüngeren siegte das Team Felix Fritsche/Jana Farace vor Theresia und Charlotte Barth und Johanna/Theresa Barth. Bei den Älteren siegte Luca Scholl/Robi Golob, gefolgt von Tim Sauer/Tom Indlekofer und Till Meister/Silas Rokoschoski.

Bei diesem Leiterwagenrennen zeigte sich Dittishausen wieder einmal als toller Veranstalter. In der Rennleitung saßen Mitglieder der Ortsverwaltung, der Landfrauen, Kindergarten, Verkehrsverein, Geißenzunft, KSC und dem SVD. Die Vereine sorgten für ein großes kulinarische Angebot. Natürlich sorgte auch das gute Wetter für die tolle Atmosphäre.

Oldtimertreffen

Das Leiterwagenfest hatte mehrere Anziehungspunkte. Neben dem Gaudirennen lockten ein Floh- und Bauernmarkt und erstmals ein Oldtimertreffen. Traktoren, Autos oder auch einige Motorräder gab es hier zu bewundern. Herausgeputzt waren die Oldtimer ein richtiger Zuschauermagnet. (pb)

