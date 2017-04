Löffingen Sozialverband ehrt Treue in Löffingen

Ortsverband zeichnet zahlreiche langjährige Mitglieder aus.

Stolz kann der Ortsverein Löffingen des Sozialverbands VdK sein, denn mit 172 Mitgliedern ist er der größte Ortsverband im Kreisverband Freiburg. Sicherlich auch ein Verdienst der Vorstandschaft um Ursula Hasenfratz, sie versteht es, die Mitglieder durch verschiedene Veranstaltungen zu einer VdK-Familie zusammen zuführen. Schon ihr Vorgänger Gerhard Maier wusste für die Bedeutung des Sozialverbands zu werben. Der Sozialverband ist gerade auch heute gefordert, selbst wenn sich die Ziele seit der Gründung verändert haben. Er vertritt heute alle Sozialversicherten, insbesondere die Behinderten, chronisch Kranken, Pflegebedürftige, Unfallopfer, Rentner, aber auch Arbeitslose, sowie Kriegs-, Wehr und Zivildienstgeschädigte. Um dieses soziale Engagement wissen auch die treuen Mitglieder des Ortsverbands Löffingen, von denen Ursula Hasenfratz gleich 16 auszeichnen konnte. Allerdings konnten nur wenige persönlich die Ehrungsnadel und die Urkunde in Empfang nehmen. Seit 25 Jahren gehört Horst Kienzler dem Ortsverein an, er hätte das Treueabzeichen in Gold angesteckt bekommen. Das Treueabzeichen in Silber war allen zehnjährigen Mitgliedern sicher. Es waren Siegfried und Alfred Feck, Margarete und Linus Schlatter, Magdalene und Michael Fehrenbach, Ingeborg und Klaus Welte, Berthold Meister, Ewald Langenbacher, Albin Brunner, Ulrich Heß, Uwe Baderschneider, Clemens Willmann und Ursula Kringe.