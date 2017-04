Löffingen Sozialverband beteiligt sich bei Löffinger Leistungsschau

Ursula Hasenfratz führt weiterhin die Löffinger VdK-Familie. Größter Ortsverein im Kreisverband.

Spontan entschloss sich der Löffinger Ortsverband des Sozialverbands VdK bei der Hauptversammlung, sich in diesem Jahr bei der Leistungsschau zu präsentieren und für den Sozialverband zu werben. Um die Mitglieder entsprechend informieren zu können, haben sich Ursula und Kurt Hasenfratz verschiedenen Fortbildungen gestellt. Die Idee dazu hatte Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler, zugleich auch Vorsitzender des Wirtschaftsverbunds. Köpfler nahm die Gelegenheit wahr, dem VdK für sein soziales Engagement zu danken. Gerade in der heutigen Zeit seien Kämpfer wie der große Sozialverband wichtiger denn je, um die Ansprüche von Rentner, Kranken oder Menschen mit Handicap umzusetzen.

Erfreut konnte Ursula Hasenfratz berichten, dass Löffingen mit 172 Mitgliedern der größte Ortsverband im Kreisverband Freiburg sei. Beim in Versform vorgetragenen Rückblick von Adelheid Wiedensohler wurde deutlich, warum: Veranstaltungen, Ausflüge, Treffen – alles wichtige Kommunikationsmöglichkeiten nicht nur für Menschen, die alleine sind. Der Ausflug in den Europapark, ins Donautal oder nach Hohenstein waren hier Höhepunkte. Trotzdem wünscht sich die Vorsitzende mehr Resonanz bei den Angeboten. Am 4. Juli wird es eine Fahrt an den Kaiserstuhl geben, im September steht eine Fahrt mit dem Apfelzügle auf dem Programm.

Bei den Wahlen wurde einstimmig Ursula Hasenfratz als Vorsitzende wiedergewählt, ebenso ihre Stellvertreterin Adelheid Wiedensohler, die auch das Amt des Schriftführers innehat. Für die Kasse ist Georg Pfeifer verantwortlich, Frauenbeauftragte ist Veronika Kuttruff, Beisitzer Maya Vögtle, Ingeborg Welte und Beisitzer Kurt Hasenfratz. Auch im kommenden Jahr werden Sieglinde Burner und Gerhard Fritsche die Kasse prüfen.

Gut gewirtschaftet hat Kassierer Georg Pfeifer. So durften sich die Teilnehmer bei der Jahreshauptversammlung auch über kostenlosen Kuchen und Kaffee freuen.