Löffingen Skiclub Löffingen auf Wachstumskurs

Rühriger Verein verbucht knapp 40 neue Mitglieder. Rennmannschaft mit hoffnungsvoller Perspektive.

Das erste Jahr nach der Ära Hans Grieshaber konnte der neue Vorsitzende des Skiclubs Löffingen, Uwe Streit, mehr als zufrieden Revue passieren lassen. Der Skiclub mit seinen einzelnen Abteilungen bietet verschiedene Sportarten das ganze Jahr über, kann auf eine funktionierende Kooperation mit der Schule blicken und hat durch die Bike- und Rennmannschaft einen Mitgliederzuwachs um 30 bis 40 Personen auf nun aktuell 350, so der Vorsitzende bei der Hauptversammlung. Stolz sei man besonders auf Jana Fischer, die olympische Goldmedaillengewinnerin und Trägerin vieler weiterer Auszeichnungen. Erfolgreich war der Löffinger Tage des Sports, hier konnte sich der Verein mit den verschiedenen Abteilungen gut präsentieren.

Ramona Hasenfratz berichtete von einer Rennmannschaft mit Zukunftsperspektive, Skischulleiter Sven Egle musste über zahlreiche Terminverschiebungen, aber auch eine hohe Teilnehmerzahl bei den Ausbildungen berichten. Rückläufig sei es bei den Snowboardern, wie Joanas Keller informierte. Robert Kaltenbrunner konnte einen Langlaufkurs im klassischen Stil und Skating-Technik anbieten, schneetechnisch nicht gut lief es bei Roland Satler mit den Skitern. Zufrieden mit der bisherigen Saison sind die Radsportler unter der Regie von Joachim Streit. Jeden Sonntag laden sie zur öffentlichen Ausfahrt ab 10 Uhr bei Almis Radlädele ein. Gut läuft es beim Nachwuchs, in den Kinderkursen werde ausschließlich Fahrtechnik geübt. Thomas Scherer bietet zahlreiche Angeboten für die Radler mit Fahrtechnikkursen.

Vorbildlich ist der Skiclub auch in Sachen eigene Ausbildung, wie die Berichte aufzeigten. So hat Michael Klausmann die Ausbildung zur Grundstufe abgeschlossen, Lars Fischer hat als Bester die Ausbildung zum Instruktor (Perspektivteam) und Jonas Keller zum Trainer C Leistungssport abgeschlossen, er ist seit dem vergangenen Jahr im Landeslehrteam.

Das Guthaben des Vereins, so Kassierer Hans Grieshaber, habe sich durch die Vereinskleidung etwas reduziert. Die Einnahmen in der Skischule werden auch im kommenden Jahr wieder für die Ausbildung der Skilehrer investiert. Gemeinderat Joachim Streit würdigte namens der Stadt das Engagement des Skiclub, besonders auch im Hinblick auf die Kinder- und Jugendarbeit.

Das Vereinsziel fürs kommende Jahr, so informierte Uwe Streit, ist ein breit gefächertes Angebot. Während im Bereich Skilehrer der Kader schon fast optimal ist, werden noch Radtrainer gesucht.