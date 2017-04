Bachheim Silberne Ehrennadel für Bachheimer Musiker Eric Kuttruff

Verdiente Akteure des Musikvereins Bachheim für langjährige Treue ausgezeichnet

Mit der außergewöhnlichen Polka „von Freund zu Freund“ gratulierten die Musiker aus Bachheim ihren Mitgliedern, die für ihr Engagement und Treue zur Blasmusik ausgezeichnet wurden. Zur Ehrung war auch der Präsident des Blasmusikverbands Hochschwarzwald, Micha Bächle, gekommen, um Eric Kuttruff die silberne Ehrennadel und die Urkunde des Deutschen Blasmusikverbands zu überreichen. „Für deinen Einsatz für die Blasmusik und für den Musikverein möchte ich dir ganz herzlich danken. Du bringst dich seit 25 Jahren nicht nur als berufener Musiker, sondern auch als Mitglied im Vorstand mit ein“, hieß es in der Laudatio. In diesen 25 Jahren hätte er nie die Lust an der Musik verloren. Als Beisitzer und Webmaster, so Vorsitzender Dominik Reichart, sei Kuttruff eine wichtige Stürze im Verein. Im Musikkörper wird er die neue Bassklarinette erklingen lassen.

Die silberne Ehrennadel hat Mathias Burger schon vor fünf Jahren erhalten, er wurde nun mit der Vereinsehrung für 30-jährige Treue gewürdigt. Seinen musikalischen Weg startete er mit dem Tenorhorn, heute ist er mit seiner Tuba im Bass-Register zu finden. Auch als Handwerker ist der gelernte Schreiner eine unverzichtbare Hilfe.

„Wir sind stolz einen solch begnadeten Musiker und Dirigenten aus unseren eigenen Reihen zu haben“, erklärte der Vorsitzende, als er Ralf Thoma zu seiner zehnjährigen Dirigententätigkeit beglückwünschte. Ralf Thoma hat den Musikverein in dieser Zeit – zuvor war er drei Jahre Vizedirigent – klangtechnisch weiterentwickelt. Er vermag es die Musiker zu fordern, aber nicht zu überfordern mit musikalischen Herausforderungen, die aber immer noch Spaß machen

Diese Geehrten sind Vorbilder für die Jugend, die sich ebenfalls immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Jüngstes Beispiel sind Fiona Siebler, Larissa Huber und Robert Laufer, die das silberne Jungmusiker-Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert haben. „Dies ist ein wichtiger Schritt in eurer Musikkarriere“, betonte Micha Bächle. Viele Wochen Fleiß waren vorausgegangen, um dann von der Musiklehre über die Instrumentenkunde, Rhythmik, Gehörbildung bis hin zu den geforderten musikalischen Prüfungsstücken das Leistungsabzeichen zu bestehen.