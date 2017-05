Löffingen Shoo-Shoos präsentieren ihre neue Show in Löffingen

Shoo-Shoos präsentieren ihre neue Show in Löffingen

Löffinger Kleinkunstbühne Ku-Tipp wird zum Premierenort für Freiburger Formation.

Nicht erst seit ihrem Auftritt bei Kaffee oder Tee ist die Swing- Comedy-Formation Shoo-Shoos in der Kulturszene eine gefragte Gruppe. Die drei bezaubernden Damen mit ihrer fantastischen Stimme und die groovende Band sind studierte Musiker, die ihre Liebe zur Musik zum Beruf gemacht haben. Sie verkörpern die 1920er- bis 1940er-Jahre als Gesamtpaket vom Sound, über die Choreographie, bis hin zu ihrem Outfit. Die Swing-Comedy-Truppe aus Freiburg wird nun mit ihrem neuesten Programm am Freitag, 19. Mai, auf der Löffinger Ku-Tipp-Bühne im Gebertsaal gastieren.

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Ensemble mit seiner fantastischen musikalischen Bühnenshow nach Löffingen kommt", sagt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Es sei eine Show mit eigenen arrangierten Songs, einfallsreicher Choreographie und einer schrägen Story. Im Gepäck haben die Akteure wundervolle Singmusik, viel Charme und ein dunkles Geheimnis – so viel verrät die Band über ihre neue Show „Trouble in Moose Lake“.

2010 haben sich die Vollblutmusiker zur Band Shoo-Shoos zusammengefunden und begeistern heute deutschlandweit das Publikum. Dabei verbinden sie genreübergreifend die klassisch Musikkomödie, Tanz, Slapstick, temporeichen Dialog und mitreißendes Theater. Daraus entstehen sechs Kunstfiguren, die ihre Story vor allem mit Songs aus der Swing-Ära, Jazz, aber auch Volksweisen, klassische Musik und Eigenkompositionen gekonnte auf die Bühne zaubern und diese dann mit Comedy, Glamour und Charme verbinden.

Karten für diesen Augen- und Ohrenschmaus gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 07654/802 72, bei allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald online unter info@loeffingen.de oder auch an der Abendkasse. Shoo-Shoos treten am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr im Gebertsaal in Löffingen auf.