Dittishausen Selbstgebasteltes steht in Dittishausen im Mittelpunkt

Selbstgebasteltes steht in Dittishausen im Mittelpunkt

Dittishauser Landfrauen rufen zum Osterbasar am 2. April. Zehn Anbieter zeigen ihr großes Kreativangebot.

In der Gastgeberrolle präsentieren sich die Dittishauser Landfrauen im Haus des Gastes: “Schaut vorbei, es lohnt sich“, unter dieses Motto haben die Dittishauser Landfrauen ihren dritten Osterbasar am Sonntag, 2. April, gestellt. Vielfalt und Abwechslung verspricht die Anbieterliste, wobei sich auch die Landfrauen als kreativ mit handwerklichem Geschick und auch als Kuchenbäckerinnen zeigen. Nicht nur kaufen kann man beim Basar, sondern auch erleben, wie Körbe geflochten werden.

Landfrauen: Der Keller von Ilona Meister füllt sich täglich, denn die Landfrauen bringen all ihre selbstgemachten kreativen Basteleien. Da wurden Holzlatten bearbeitet, Türkränze gefertigt, Socken gestrickt, Küchenschürzen genäht, Likör und Pralinen selbst hergestellt, Holzpilze gedrechselt und vieles mehr. In Kleingruppen oder allein Zuhause – jede Landfrau trägt ihren Teil zum Gelingen des Osterbasars mit bei. Auch als Kuchenbäckerinnen sind sie aktiv. Im vergangenen Jahr waren die 33 Kuchen und Torten ausverkauft, also wurde das Angebot nun auf 40 erweitert und dazu wird es auch belegte Brötchen für den deftigen Geschmack geben.

Weiler Kapelle: Aktiv ist wieder der Förderverein Weiler Kapelle mit dabei. Oster- und Frühlingsangebote und Blumenarrangements zählen hier zum Angebot.

Marianne Lade: In Mariannes Lädle findet sich alles, was das Bastelherz begehrt. Nun wird Marianne Lade einen Teil ihres Angebots zum Osterbasar ins Haus des Gastes bringen.

Ansgar Barth: Der Mann der Edelbrände ist Ansgar Barth aus Unterbränd. Gespannt darf man sein, was aus Barths Hüsli auf den Osterbasar-Tisch kommt.

Birgit Hall: Kreatives hat Birgit Hall aus Heidenhofen beim Basar im Angebot. Zu Ostern hat sie interessante Schmuckkreationen beim Basar dabei, fantasievolle Accessoires und Tücher ergänzen das Angebot.

Martina Timpin: Eigentlich ist die Löffingerin Martina Timpin für ihre wunderbaren Taschen bekannt, doch nun hat sie eine weitere neue Seite ihrer Kreativität entdeckt – kunstvoll gestaltete Karten.

Barbara Ziener: Filz jeglicher Art ist das Metier von Barbara Ziener aus Unadingen. Wunderbare Unikate sind es, die es beim Osterbasar zu kaufen gibt.

Sissi Stakowitz: Holzartikel jeglicher Art kommt ebenfalls aus Unadingen, präsentiert von Sissi Stakowitz.

Gisela Rösch: Mit Bürsten aller Art kommt Gisela Rösch aus Donaueschingen, von der Kleider- bis Schuhbürste reicht das Bürstenangebot beim Dittishauser Basar.

Die 60 Landfrauen aus Dittishausen, darunter drei Herren, sind das gesamte Jahr über sehr aktiv. Sei es beim Basteln, beim Pflanzen, bei der Bewirtung am Seniorennachmittag oder beim Leiterwagenfest, oder auch der körperlichen Fitness für die Senioren mit Gerlinde Linden oder die Aktiven, die im Sommer wieder zum Lauftreff einladen. Doch nun steht am Sonntag, 2. April, der Osterbasar im Haus des Gastes an. Von 13 bis 18 Uhr werden zehn Anbieter vom Schmuck bis zum Likör, von Postkarten bis zum Frühlingsarrangement alles anbieten. (pb)