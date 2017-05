Buchenbach/Reiselfingen Segelflieger berühren sich in der Luft  Flugunfall endet glimpflich

Noch einmal glimpflich ging ein Flugunfall aus, der sich am Sonntag im Luftraum bei Buchenbach ereignete: Zwei Segelflugzeuge berührten sich in der Luft. Die Ursache ist unklar. Beide Piloten konnten auf ihren jeweiligen Startflugplätzen sicher landen.

Gegen 15.40 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg der Fund von Wrackteilen eines Segelfliegers auf einer Wiese in Buchenbach-Unteribental gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen streiften sich zwei Segelflugzeuge in der Luft. Nach Polizeiangaben konnte einer der beteiligten Piloten, ein 65-Jähriger, auf dem Flugplatz Reiselfingen notlanden. Er erlitt einen Schock. Da unklar war, wo sich der zweite Pilot und seine Maschine befanden, wurde im Dreisamtal eine größere Suchaktion eingeleitet. Die Suchaktionen, an denen jeweils ein Hubschrauber der Polizei, des Rettungsdienstes (ILS) und des SAR-(search and rescue) Dienstes beteiligt waren, konnten später eingestellt werden: Der zweite Pilot, ein 59-jähriger Mann, war mit seinem Segelflugzeug auf dem Flugplatz Farrenberg bei Mössingen notgelandet. Er war laut Polizei unverletzt.

Laut einem Polizeisprecher handelt es sich bei dem Wrackteil, das auf der Wiese gefunden wurde, um ein Stück der Tragfläche des Flugzeugs des 65-Jährigen, ein Segelflugzeug mit Hilfsmotor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich die Flugzeuge "im Begegnungsverkehr berührt". Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat ihre Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären.