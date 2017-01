Löffingen Schnelles Internet wichtigstes Löffinger Projekt

Baarstadt hat für 2017 ehrgeizige Ziele. Rathaussanierung und Bauhofareal sind weitere Aufgaben.

Ambitionierte Ziele, die nachhaltig zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen, hat sich die Stadt Löffingen im neuen Jahr gesetzt. Der Ausbau der Breitbandversorgung zählt dazu genauso, wie die weitere Nutzung des alten Bauhofareals und die Sanierung des historischen Rathauses. Die Schaffung neuer Bauplätze ist ein weiteres Kriterium, den Menschen eine lebens- und liebenswerte Heimat zu präsentieren, auch im Hinblick auf die neuen Arbeitsplätze, die im letzten Jahr in Löffingen durch die Erweiterung der Präzisionstechnikfirma WST entstanden sind.

Schnelles Internet: Der Ausbau des schnellen Internets steht bei Bürgermeister Tobias Link und dem Gemeinderat ganz oben auf der Prioritätenliste. „Für die Unternehmer ist das schnelle Internet als Standortfaktor noch wichtiger als die Verkehrsanbindung", unterstrich jüngst der Bürgermeister beim Neujahrsempfang der Stadt. Doch auch die Privathaushalte hätten großen Bedarf an der schnellen Internetverbindung. Die Stadt Löffingen wagte daher als eine ersten Kommunen in Baden-Württemberg gleichzeitig den Weg der Förderung durch das Land und den Bund einzugehen. Während die Zusage vom Bund schon im April 2016 kam, erreichte der Förderbescheid des Landes erst im Oktober das Baarstädtchen. Doch nun zeigte sich, dass sich die Förderrichtlinien an gegensätzliche Bedingungen geknüpft wurden. Nach intensiven Gesprächen mit dem Innenministerium hofft man, nun eine Lösung gefunden zu haben. Auf jeden Fall hat die Stadt die Bauleistungen bereits ausgeschrieben. Anfang Februar soll die Bauleistung vergeben werden, um dann unmittelbar danach eine Ausschreibung für die Betreiberauswahl zu starten.

Erwartet werden in Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen, Reiselfingen und Unadingen eine deutliche Leistungsverbesserung der Internetverbindung. Den Gebäude- Eigentümern an der Ausbaustrecke soll ein Hausanschluss zum Preis von 750 Euro angeboten werden, sofern im Zuge der Bauarbeiten der Hausanschluss installiert wird.

Rathaussanierung: Bereits schon entkernt ist das geschichtsträchtige und unter Denkmalschutz stehende Rathaus in der Innenstadt. Im Rahmen der Stadtsanierung wurde das Rathaus, wie zuvor die Festhalle und Dreifeldsporthalle, im Förderprogramm aufgenommen. Die errechneten Baukosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro seien für die Stadt schon eine Herausforderung, so der Bürgermeister. Vor allem die Statik und der fehlende Brandschutz haben die Kosten nach oben getrieben. Nach intensiven Gesprächen mit dem Regierungspräsidium kann die Gemeinde mit einem Zuschuss von 2,4 Millionen Euro rechnen. Das neue Rathaus soll energetisch verbessert, barrierefrei, mit der Nutzung des Dachgeschosses als Sitzungsraum und Trauzimmer, sowie dem Bürgerbüro im Erdgeschoss, wieder der Mittelpunkt im Städtle werden.

Altes Bauhofareal: Ein weiteres wichtiges Zukunftsprojekt der Stadt Löffingen ist die Entwicklung des alten Bauhofareals. Bekanntlich konnte bislang kein Betreiber für einen Drogeriemarkt auf diesem Areal am Bittenbach gefunden werden. Dafür gibt es mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Konzepten. Im Frühjahr sollen die Konzepte in der Festhalle der Öffentlichkeit vorgestellt werden. "Da dieses oft als Filetstück bezeichnete Areal für die Stadtentwicklung von großer Bedeutung ist, muss die Entscheidung sorgsam abgewogen werden", unterstrich Bürgermeister Tobias Link.

Bauplätze

Mit vielem kann Löffingen punkten. Hierzu zählt auch die Nahwärmeversorgung, in die im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Euro investiert wurde. Doch nicht nur dieser Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch die Bauplätze sind im Baarstädtle noch erschwinglich. In den vergangenen drei Jahren hat die Stadt 38 Bauplätze verkauft. Um auch weiterhin Bauplätze anbieten zu können, müssen weitere Bauplätze ausgewiesen werden. Deshalb setzt die Stadt auf den zweiten Abschnitt des Baugebiets Reichberg V. Auch in den Ortsteilen wird der Wohnbauentwicklung Rechnung getragen. (pb)