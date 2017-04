Löffingen Schmuckdiebinnen berauben Seniorin im Betreuten Wohnen

Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Löffingen: Zwei Frauen raubten einer hilflosen Seniorin im Betreuten Wohnen ihren Schmuck und flüchteten nach einer Rangelei mit dem Sohn des Opfers, der die Frauen aufhalten wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag gegen 16 Uhr verschafften sich zwei junge Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenheim in Löffingen. Die gesundheitlich stark angeschlagene Bewohnerin wurde abgelenkt, um deren Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Der Sohn der Geschädigten, der zu Besuch kam, wollte die beiden Täterinnen aufhalten, welche jedoch nach einem Gerangel flüchten konnten. Ein erneuter Versuch eine der Täterrinnen vor dem Seniorenheim festzuhalten scheiterte ebenfalls, da zwichenzeitlich ein blauer Opel, Typ, Vectra, mit einem bulgarischen Kennzeichen, P8587??, herangefahren kam. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer aus, die die Festgehaltene befreiten und mit ihr zusammen flüchteten. Bei der Flucht verlor eine der Frauen ihre Handtasche mit einem rumänischen Personalausweis. Wer Hinweise zum Aufenthalt des beschriebenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/806060, in Verbindung zu setzen.