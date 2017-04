Löffingen Sandstein wird zum Diskusionsstoff im Löffinger Gemeinderat

An der Frage nach dem Bodenbelag im Erdgeschoss des Löffinger Rathauses entzündete sich eine längere Debatte im Gremium.

Soll das Erdgeschoss im Löffinger Rathaus, in dem künftig der Bürgerservice untergebracht ist, mit einem Bodenbelag aus Schwarzwälder Sandstein versehen werden? Über dieser Frage entspann sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine lange und kontrovers geführte Diskussion. Während Lukas Gäbele vom Architektenteam Gäbele, Raufer und Ikic versuchte, dem Gremium die Vorzüge dieses seit Jahrhunderten verwendeten Bodenbelags nächer zu bringen, konnte insbesondere Stadtrat Werner Adrion (FDP/FW) diesem Vorschlag gar nichts abgewinnen. Er regte stattdessen Keramikfliesen an. Das wiederum goutierten andere Stadträte nicht, weil sie befürchteten, dass die Fliesen in der kalten, von Schneematsch geprägten Jahreszeit gesundheitsgefährdende Rutschpartien auslösen würden. Mit fünf Gegenstimmen und vier Enthaltungen sprach sich der Gemeinderat schließlich für die Bodenausführung in Sandstein aus.

Ungleich weniger heftig gerungen wurde um weitere Fragen der Oberflächengestaltung im Rathaus. Der Betonboden im Keller erhält eine vergütete Zementbeschichtung, die die Beton-Optik wahrt. Auch die neue Fluchttreppe wird mit dieser einfachen Beschichtung versehen, zudem werden die Treppenstufen mit Stahlkanten ausgestattet.

Die Wände werden mit Kalkputz versehen. Dieser sei, merkte Architekt Gäbele an, „streichelglatt“ und entspreche dem Originalputz aus früheren Zeiten.

Ähnlich wie im Dachgeschoss, wo das bestehende Holzwerk sandgestrahlt worden ist, soll auch mit den Holzdecken in den übrigen Etagen verfahren werden.

Was den Bodenbelag im ersten und zweiten Obergeschoss anbelangt, sollen die bestehenden Eichen-Fischgratparkette aufbereitet werden und die übrigen Flächen im gleichen Parkett-Stil ausgeführt werden. Im Dachgeschoss soll ein Dielenboden mit Holz aus dem Löffinger Stadtwald – in Frage kommen Lärche, Tanne oder Douglasie – eingebaut werden. Ob dabei sogenanntes „Herzholz“ zum Einsatz kommt oder auf andere Varianten zurückgegriffen wird, soll das Architektenteam auf Anraten einiger Stadträte im weiteren Verlauf der Arbeiten prüfen. Das Naturprodukt Holz werde, so die Befürchtung, in jedem Fall „arbeiten“ und in der Herzholz-Ausführung ganz besonders, so die Befürchtung.

Ebenfalls im weiteren Sanierungsverlauf geklärt wird die Frage, ob vereinzelte Bürowände teilweise mit Glaselementen versehen werden, um das historische Fachwerk partiell besser sichtbar zu machen. Eine Mitarbeiterbefragung soll zeigen, ob Befürchtungen, dass durch die Teilverglasung der Büros nicht ausreichend Diskretion geboten sei, gerechtfertigt sind. Dann kommt das Thema erneut auf den Ratstisch.