Löffingen Rudolf Gwinner übergibt Löffinger Zuntstube seltene Narrenfahne

Löffinger Fasnetforscher trennt sich von der Landschaftsfahne der Baar. Die Leihgabe an Zunftstube ist aber an Bedingungen geknüpft.

Die Zunftstube in Löffingen hat seit Mittwochabend ein neues herausragendes Fastnachtsunikat. Die Rede ist von der Landschaftsfahne der Baar, welche Rudolf Gwinner dem Verein der Laternenbrüder als Leihgabe überreichte. Bisher wehte sie während der närrischen Tage am Hause Gwinner, doch nun soll sie das Maienländer Tor zieren. Rudolf Gwinner, der Löffinger Ehrenlandschaftsvertreter und Ehrenpräsidialmitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) knüpft die Dauerleihgabe allerdings an Bedingungen. So muss eine geeignete Präsentation in der Zunftstube mit Hinweis auf Leihgeber und Ausstellungsgegenstand gewährleistet sein. „Wir haben schon einen idealen Platz gefunden“, erklärten Narrenvater Matthias von Dungen und Zunftstubenwirt Thomas Sawetzki. Auch die zweite Bedingung, dass die Fastnachtsfahne vom Schmotzige Dunnschtig bis zum Alte Fasnetsunntig am Maienländer Tor ausgehängt werden muss, dürfte ein Leichtes sein, wie Thomas Sawetzki unterstrich. Der Hausmeister der Zunftstube wird persönlich dafür sorgen. Fastnachtsforscher Rudolf Gwinner denkt auch über die Heimatgrenzen hinaus. So möchte er die Fahne kostenlos ausgeliehen wissen an Narrenzünfte der Landschaft Baar in der VSAN, falls diese genehmigte Narrentreffen durchführen. Dies gelte auch für die Ausrichtung einer Herbst- oder Hauptversammlung der VSAN.

Die Fahne selbst ist eine Hommage an die Fastnacht, zeigt aber auch die Heimatverbundenheit. Das Motiv zeigt das typische Baaremer Giebelhaus mit den Mitgliedszünften der Fastnachtslandschaft Baar in ihrer närrischen Vielfalt und Symbolik. 1998 war es der Hüfinger Malermeister Herbert Labor, der seit Jahrzehnten auch Häsmaler des Hüfinger Narrenvereins und Urkundenmaler der VSAN ist, der das Motiv kreierte. Umgesetzt hat dies der verstorbene Löffinger Malermeister Werner Hepting, der seit Anfang der 60-er Jahre auch das Löffinger Hansilihäs mit Stadtwappen und dazu die unterschiedlichsten Motiven auf den Leinenstoff malte, ebenso die Hansilimaske. Früher war er auch für das Malen der Hexenmaske verantwortlich, dieses Wissen gab er an Roland Müller weiter. Die Fahnenstange stammt von Ewald Hepting, der als Löffinger Schreiner, Dirigent der Stadtmusik und der Öschmusik, sowie zahlreicher Musikvereinen, fest mit der Fastnacht verbunden war.

Die Fahne war 2000 auch als Titelbild des Narrenjournals der VSAN und der Broschüre "Beschreibung der Fastnachtslandschaft Baar" zu sehen.