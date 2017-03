Löffingen Rotes Kreuz ruft zum hundertsten Aderlass in Löffingen

DRK Löffingen organisiert Jubiläumsblutspende am 27. März in der Festhalle. Geschenke und besonderes Büfett locken.

Einen ganz besonderen Blutspendetermin wird es am Montag, 27. März, in Löffingen in der Festhalle geben. Es ist der einhundertste Termin, der im Baarstädtchen durchgeführt wird. "Natürlich wird dies besonders gefeiert", sagt Vorsitzender Manfred Lauble. Schon seit Tagen geht es hinter der DRK-Tür von Karin Wichmann geheimnisvoll zu, doch erst am Montag wird man sehen, was das Motto-Büfett zu bieten hat. „Es wird etwas ganz Besonderes“, soviel verrät die stellvertretende Vorsitzende, die ebenfalls eine runde Zahl feiern kann, denn zum Jubiläum wird sie dem Büfett zum 40. Mal den Glanz und die Einzigartigkeit verleihen. Jeder Blutspender wird mit einem kleinen Präsent bedacht.

"Neue Helden gesucht", so ruft das Rote Kreuz zur Blutspende am Montag auf. „Wer einen Blutspender mitbringt, darf sich über einen Rucksack freuen“, appelliert das DRK. Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 Jahren bis zum 73. Geburtstag feiern. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

"Täglich werden in Baden-Württemberg 1800 Blutspenden benötigt, aber nur drei Prozent der Bevölkerung spendet regelmäßig den lebensrettenden Saft", erinnert Manfred Lauble.

Jetzt zum Jubiläum kann jeder den Schritt wagen, etwas Gutes tun und dafür so manche Überraschung in Löffingen erleben. Das Baarstädtchen kann nicht nur auf die 100. Blutspende blicken, hier wird auch das meiste Blut gespendet. Das „Vampirstädtchen“ möchte natürlich auch beim Jubiläum mit einer Rekordbeteiligung punkten.

Das DRK Löffingen, es wird seit Jahrzehnten von den Kollegen aus Unadingen unterstützt, will alles daran setzen, die Spendewilligen zu verwöhnen. Bereit stehen auch der Flüchtlingshelferkreis und die Flüchtlinge, welche die Aktion und vor allem das Jubiläum gerne unterstützen.

Die Blutspendenaktion findet am Montag, 27. März, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in der Löffinger Festhalle statt.