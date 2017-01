Unadingen Rotes Kreuz Unadingen ehrt treue Mitglieder

Zahlreiche Auszeichnungen bei Hauptversammlung.

Geprägt von zahlreichen Ehrungen verdienter Rotkreuzler war die Jahresversammlung des DRK-Ortsverein Unadingen. Hierzu konnte Vorstandsmitglied Martin Kramer auch Eva Egge seitens des Kreisverbandes Freiburg begrüßen. Ihr blieb es dann auch vorbehalten, eine Reihe von Aktiven mit der Urkunde und entsprechenden Ehrenabzeichen auszuzeichnen. Seit 25 Jahren sind Michaela Moser und Armin Föhrenbach dabei, 20 Jahre Petra Großhard und 15 Jahre Manuel Sättele; ebenfalls geehrt wurden Helga Nujic, Ulrike Oschwald, Manuel Metzeler und Heinrich Oschwald (zehn Jahre). Eine besondere Auszeichnung erfährt Ehrenmitglied Fritz Hölderle, der auf 65 Jahre zurückblickt. In Ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt wurden Vorsitzender Martin Netz, Manuela Bruder (Bereitschaftsleiterin), neu als Schriftführerin fungiert Sonja Wenzinger, die Michaela Moser ablöst.

56 Aktive stehen laut Manuela Bruder der Bereitschaftsleitung zur Verfügung, die im vergangenen Jahr 1460 ehrenamtliche Stunden leisteten. Bei Veranstaltungen und sonstigen Anlässen werde zunehmend die Präsenz der Bereitschaft gefordert, dies ortsübergreifend und auch im Kreisverband. Erna Egy, Claudia Kästner, Hubert Zorn und Elvira Schwörer bringen sich im Ortsverein in der Sozialarbeit ein und leisten wertvolle Dienste. Zur Aufbesserung der Finanzen dienen die regelmäßigen Altmaterialsammlungen, insgesamt sind es 63 Tonnen, die so in Unadingen zusammen gekommen sind. Nach wie vor Priorität genießt die Aus- und Weiterbildung, hierzu zählen unter anderem zwölf Dienstabende.

Über Aktuelles aus dem Kreisverband informierte Eva Egge, lobende Worte hatte sie über die zahlreichen Aktivitäten des Unadinger Ortsvereins parat, über die eingangs Michaela Moser berichtete. Erwähnenswert dabei ist die große Resonanz auf das Ferienangebot für Grundschüler mit dem Ziel, Erste-Hilfe-Themen zu wecken. Den Kassenbericht legte Manuel Sättele vor.

Dankesworte der örtlichen Vereinsvertreter belegten den hohen Stellenwert in der Unadinger Dorfgemeinschaft. Zunächst steht am 30. April die gemeinsame Übung mit der örtlichen Feuerwehr an.