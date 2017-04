Löffingen Rotes Kreuz Löffingen würdigt jeweils 50 Jahre Engagement

Goldene Ehrennadeln für Alfons Durst und Gerald Münzer. Vielfältige Aufgaben im Dienst des Nächsten.

Die Mitglieder des Roten Kreuzes Löffingen sind die Helfer vor Ort mit einem großen Aufgabenfeld, das sich vom Jugendrotkreuz bis zur Seniorengymnastik, vom Flüchtlingshelferkreis bis zu den Besucherhunden erstreckt. Zwei dieser Helfer wurden bei der Hauptversammlung für ihre 50-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

„Ihr habt Großartiges geleistet und genießt für euren Einsatz, Menschen zu helfen, einen großen Stellenwert“, würdigte Bürgermeisterstellvertreter Micha Bächle die Arbeit des Roten Kreuzes. Gerade auch im Hinblick auf die ärztliche Versorgung, welche der Stadt Sorge bereite, aber auch in Sachen Jugend-, Senioren- und Integrationsarbeit sei das DRK ein Vorzeigeverein. Die kompetente und gute Zusammenarbeit, dies zeigte sich vor allem auch bei großen Einsätzen, etwa dem Brand der Firma Formesse mit 400 Einsatzkräften – würdigte Gesamtfeuerwehrkommandant Bernd Schwörer. Um im Notfall gewappnet zu sein, setze man auch in Zukunft auf gemeinsame Übungen, so Schwörer.

Ehrungen: 1967 wurde das Jugendrotkreuz in Löffingen gegründet. Es war das erste JRK im Kreis Hochschwarzwald. In dieser Gruppe waren auch Alfons Durst (Eintritt 1. Januar) und Gerald Münzer (6. April) aktiv. Schon damals sorgten sie bei den Landesentscheiden, der 1967 in Löffingen durchgeführt wurde, und 1972 als Sieger mit ihrer Gruppe um Werner Lubrich für Furore. Beide Gründungsmitglieder blieben dem DRK Löffingen treu, auch als sie zu den Aktiven übertraten. Bei den Sanitätsdiensten, den Einsätzen wie Städtlefest oder Seniorennachmittagen, sind die beiden anzutreffen. Beide Geehrten haben auch ein Auge auf die Finanzen des Ortsvereins, Alfons Durst seit fast 40 Jahren als Kassierer und Gerald Münzer als Kassenprüfer. Für ihre 50-jährige engagierte Treue wurden die beiden vom Vorsitzenden des Ortsverbands Löffingen, Manfred Lauble und Barbara Müller vom Kreisverband, mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Gewürdigt wurde auch die 20-jährige Treue von Ulrike Täter, sowie das zehnjährige Engagement von Anke Fuchs und Willi Klein. Eine Urkunde für fünf Jahre Mitgliedschaft bekamen Katja Franke, Alexander Hermann und Beate Schneider.

"Noch nie hatten wir so viele Bürger, die sich für das DRK einsetzen", lobte Vorsitzender Manfred Lauble. 78 Aktive und 25 aktive Unterstützer, dazu 795 Fördermitglieder, sind die Basis dieses vielfältig engagierten Vereins.

Ein Plus in der Kasse legte Alfons Durst vor, der allerdings für das kommende Jahr seinen Rücktritt ankündigte. Vor allem durch die zahlreichen Spenden und der Bezahlung der Sanitätsdienste kann der Verein etwa die Jugendarbeit oder auch die Anschaffung der Uniformen für die First Responder-Gruppe finanzieren.

Das DRK Löffingen ist ein Verein mit vielen Facetten, so auch in der Ersten-Hilfe-Ausbildung. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 460 Teilnehmer an den verschiedenen Kursen teilgenommen. Angeboten werden neben den Basis-Seminaren (Rotkreuzkurs, Ausbildung in Erster Hilfe und Ausbildung Erster Hilfe am Kind) auch Kurse in Erster Hilfe für Betriebe, für Hund und Herrchen, für Motorradfahrer, für Sportvereine, bei der Feuerwehr zur Truppmann Ausbildung, sowie verschiedene notfallmedizinische Themenabende und Workshops. (pb)