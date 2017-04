Reiselfingen Reiselfinger Segelflieger gerüstet für neue Saison

Prüfer bescheinigt Maschinen ihre Flugtauglichkeit. Junge Nachwuchspiloten sind willkommen.

Alle Segelflugzeuge sind erfolgreich dem Prüfer vorgeführt worden und die Flugtauglichkeit sowie Sicherheit wurde bestätigt: Das jährlich erforderliche Okay bekamen die Segelflieger Reiselfingen vom TÜV für ihre fünf Segelflug- und das Ultraleichtflugzeug, sodass die Mitglieder beim Anfliegen gleich in die Lüfte entschweben konnten. Erfolgreich blickt der Verein in die Zukunft, wobei die Jugendarbeit und die Nachwuchswerbung große Prioritäten haben.

Im November waren die Flugzeuge „eingemottet“ worden, vor ein paar Wochen war es dann Werkstattleiter Peter Filipiak, der mit seinem Team Bernd Schulz, Stefan Karch, Rudolf und Uwe Baderschneider die Flugzeuge und auch die Seilwinde wieder auf Vordermann brachten. „Vor dem Anfliegen ist die Prüfung angesagt“, erklärt Vorsitzender Markus Halbig und hier gab es wiederum keinerlei Beanstandungen, sondern nur Lob vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Vor dem Anfliegen ist für die Mitglieder Großeinsatz angesagt, so wurden neue Reiter auf dem Flugfeld zur Markierung der Landebahn angebracht, die Beschilderungen erneuert, die Absperrungen neu hergerichtet, sowie in und um den Flugplatz aufgeräumt und sauber gemacht. „Am 16. November war das Abfliegen, nun haben wir uns alle auf die neue Freiluftsaison gefreut“, erklärte der Vorsitzende. In der Mitgliederversammlung wurden vor allem auch die neuen Vorschriften durchgearbeitet. Die Regulierungen werden immer strenger und lehnen sich immer mehr dem Profifliegen an. Deshalb hat man auch eine neue Software für Rechtsfragen angeschaffte.

Eine große Herausforderung ist für die Flieger die Mitgliederwerbung und vor allem das Halten der Mitglieder in der Region „In den letzten Jahren haben wir viel junge Mitglieder durch ihren Wegzug verloren“, bedauert Vorsitzender Markus Halbig. Viele von ihnen seien vielversprechende Nachwuchsflieger gewesen und seien nun als Fluglehrer und Piloten in anderen Vereinen aktiv.

Stolz blickt der Verein auf die aktive Jugendgruppe und die Flugschüler. Letzte haben sich über die Winterzeit im Reiselfinger Rathaus in Theorie vorgebildete und teilweise auch die Theorieprüfung für den Flugschein abgelegt. Dies erfordere schon eine ordentliche Vorbereitung, zumal in zehn Fächern geprüft werde. Nun stehen für Nicolas Schindler, Walter Bröhlmann, Marcel Riedlinger und Helen Halbig im laufenden Jahr noch die praktischen Prüfungen für die SPL (Sailplane Pilot Licence) an. Wer sich einmal bei den Segelfliegern umschauen möchte, um eventuell aktives Mitglied mit Flugausbildung zu werden, kann sich bei Markus Halbig unter der Telefonnummer 07654/776 55 melden.

14 Jugendliche im Alter bis 21 Jahren engagieren sich im Jugendbereich der Segelfluggruppe Reiselfingen. So haben sie jüngst unter der Regie der beiden Jugendleiter Lorenz Schmieder und Marcel Riedler ihren Jugendraum renoviert. Im April besuchte die Gruppe Aero in Friedrichshafen, die größte und bedeutendste Luftfahrtmesse. Auch sportlich sind die Nachwuchsflieger aktiv, so glänzte man beim Dartturnier in Grabenstetten als Sieger und auch beim Flieger-Volleyballturnier setzten sich die Reiselfinger auf Rang fünf.

Flugausbildung

Informationen im Internet:

Eine Flugausbildung kann bereits mit 14 Jahren begonnen werden. Die Ausbildung zum Segelflugpilot gliedert sich in einen praktischen und theoretischen Teil. Ehrenamtliche Ausbilder vermitteln den Flugschülern das Grundwissen wie das sichere Starten, Landen und Fliegen. Der Doppelsitzer ASK 21 steht als Ausbildungsflugzeug zur Verfügung. "Nach rund 80 Ausbildungsflügen kann der Flugschüler seinen ersten Alleinflug starten", so Halbig. Nach weiteren ungefähr 20 Starts erfolgt dann die Umschulung auf die Ka8 und weitere Doppelsitzerflüge, bis der Flugschüler dann ganz auf den Einsitzer umgeschult ist. Neben der Praxis erfordert der Flugschein SPL (Sailplane Pilot Licence) auch eine theoretische Prüfung vor dem Regierungspräsidium und auch der Fliegerarzt muss die Flugtauglichkeit bescheinigen. (pb)